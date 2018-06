Hej! Jag tänker berätta en historia för dig. Jag heter Miranda. Jag och min bror Håkan skulle till morfar Lenn över sommaren för våra föräldrar skulle på en kryssning.

Morfar Lenn bodde mitt ute i en skog. Jag visste inte varför den fått namnet den magiska skogen men det skulle jag snart få reda på. Jag och morfar Lenn hade tänkt att fiska en måndag men det blev inte så. Min lillebror Håkan skulle också följa med och han älskar djur. Jag ville inte att han skulle följa med ut och fiska för det var min och morfars grej, men vi var tvungna.

Vi tog cyklarna till sjön. Min lillebror var bara fyra så jag fick skjutsa honom i en cykelvagn. På vägen dit var det massor av olika blommor som ljuslila och blåa. Vägen övergick till en stig och stigen var gjord av gulbrunt grus. Det knastrade under hjulen.

När vi var framme hoppade Håkan ur vagnen och satte sig vid vattnet. Det var lugnt och vindstilla, solen sken och inte ett moln på himmelen. Efter en stund ropade han TRÅKIGT och sprang efter en brun kanin ut i skogen. Jag springer efter honom sa jag. Jag sprang ut i skogen och det lät knastrade behaglig sådär som det brukar göra när man springer i skogen.

Jag kom ifatt honom. Håkan var andfådd. Kom nu så går vi och fiskar. sa jag. - NEJ! Jag vill inte! Hejdå! sa Håkan. Han sprang tills han kom fram till en liten stuga mitt ute i skogen. Han gick in. Jag sprang efter. Det var mörkt och kvavt, en öppen eld brann och golvet var gjort av mossa. Det var träbänkar längst med väggarna. Träet som bänkarna var gjorda av var mörkna. Håkan satt sig på ena bänken och den brakade ihop. Han testade den andra bänken. Den brakade också ihop.

Jag kände på väggen och den var kladdig och den flyttade sig en centimeter när jag tryckte på den. Håkan lutade sig mot väggen och vi slungades in. Detta rummet var enormt, mörkt och golvet var hårt. Väggarna var gjorda av sten och luften var fuktig. Jag hade med mig tändstickor för att jag, Håkan och morfar Lenn skulle grilla korvar så jag tände en.

Längst in i rummet fanns det en eldstad. Den var gjord av sten och det låg några träbitar i. Jag kände på dem och de var torra. Då sa Håkan: Någon tog på min axel, lite oroligt. Jag tände en brasa för att få mer ljus och det var det hemskaste jag sett det var ett stort fult TROLL!

Trollet hade handen på Håkans axel och lyfte upp honom. Hjälp mig! skrek Håkan. Då sa trollet med en mörk stämma: Ni behöver inte vara rädda för mig. Jag ville bara fråga om ni vill ta en kopp te och äta bullar med mig.

Just då var jag skeptisk för pappa hade alltid sagt att man ska akta sig för främlingar, och han var ett troll! Trollet satte ner Håkan och han satte sig på en liten trästol vid ett litet träbord. Han tog en bulle och lite te. Jag satte mig motvilligt bredvid Håkan tog ett bett men just innan jag skulle svälja somnade Håkan. Trollet hade spelat oss ett spratt. Jag spottade ut bullen och la mig som Håkan och låtsades sova. Golvet var kallt och det drog. Jag tänkte hur vi skulle ta oss ut. Det var inte lång tid vi hade på oss för trollet hade börjat förbereda vattnet som vi skulle kokas i.

Det kom en liten liten glimt av solljus. Jag drog upp Håkan dit solljuset sipprade in. Trollet skar morötter och la ner i grytan. Jag grävde med händerna så att vi skulle kunna komma ut. När vi var utanför rummet vaknade Håkan och vi hörde trollet vråla.

Vi sprang tillbaka till morfar Lenn och sa att vi måste lämna skogen på direkten. Vi berättade för morfar vad som hade hänt och Håkan sa att vi måste göra oss av med trollet. Du har rätt. Vi får ringa min gamle kompis Trollkarlen för att be om hjälp. sa morfar lenn bestemt. När vi kom hem ringde morfar Lenn till trollkarlen. Han skulle komma nästa dag. Jag la mig i sängen och undrade varför morfar kände en trollkarl. Jag somnade med en otrygghet inom mig...

Miranda Miranda vakna! Jag hörde Håkan säga att trollkarlen skulle komma på middag om tio minuter. Yrvaken var jag när jag ställde mig upp och gjorde mig i ordning i ett stressat tempo. Vi sprang ner och vi hann precis komma ned innan det ringde på dörren. Morfar Lenn öppnade dörren och sa hej Liyger. Hej Leon svarade trollkarlen tillbaka. Liyger hade ett vitt långt skägg och en mörkblå skjorta, bruna skor, en väska fylld med drycker och gråa byxor. Heter du Leon morfar? frågade jag. Nej men hans trollkarlnamn är Leon svarade Liyger.

Va är du en trollkarl frågade Håkan?! Ja det är jag. sa morfar lugnt. Så vad har ni för problem? frågade Liyger. Det är ett troll som försökte äta upp mig och Miranda! skrek Håkan skräckslaget ut. Jaha men det är ju lätt! sa Liyger. Du förstår trollkarlar är ju delvis troll, troll...karlar hahahhahahaha. Dåligt! skrek Håkan. Jaha. sa Liyger dystert. Han lät lite ledsen för vi inte gillar hans skämt. Aja, ta den här drycken smyg in i trollets grotta och häll i hela flaskan i trollets mat. VA! Jag och Miranda ska inte in dit igen! skrek Håkan.

Sluta vara så otrevlig mot Liyger. viskade jag åt Håkan. Nej de ska inte riskera livet igen, jag får göra det. ge mig flaskan. Jag kommer tillbaka ikväll. sa morfar. Vi väntade och väntade. Liyger hade gått för länge sen. Klockan var 00:00. Vi får gå och lägga oss nu, vi får se om han är hemma imorgon. sa jag. Sängen var mjuk men jag var orolig för morfar...

Någon satt vid mina fötter och lite ljus sipprade in genom fönstret. Det var morgon och Håkan satt och grät. Morfar var inte hemma. Jag sa till Håkan att stanna hemma medans jag gick till trollets grotta. Jag gick på den lilla stigen och var orolig och lite rädd. Jag kikade in i det lilla hålet där jag och Håkan hade kravlat oss ut ur för tre dagar sen. Mossan jag låg på var kladdig och fuktig av dagg.

När jag kikade in såg jag morfar ligga medvetslös på golvet med flaskan i handen. Trollet har nog inte sett flaskan ännu. tänkte jag. Jag kravlade mig in och smög fram till morfar. Morfar var för tung för att jag skulle kunna dra upp honom. Jag var tvungen att vänta tills han vaknade. Trollet hade inte upptäckt mig ännu men morfar höll på att vakna. Jag höll för hans mun med händerna så att han inte skulle göra så vi blev upptäckta av trollet. Jag viskade till morfar att vi skulle ta oss ut ur ett litet hål. Vi klättrade upp för den steniga vägen och kravlade oss ut. Ge mig flaskan jag måste ner dit igen. sa jag. Han gav mig flaskan lite nervöst och förvirrat och jag kravlade mig ner igen. Jag smög mig till den stora grytan och hällde i innehållet. Jag höll andan under tiden jag hällde. Jag var så rädd.

När jag kravlade mig upp tog någon tag i min fot. Jag blev rädd. Jag försökt spring men det gick inte. Då önskade jag att morfar var där. Jag trodde att jag skulle dö den dagen. Men då hörde jag en smäll. Jag föll ner från trollets järngrepp. När jag tittade på golvet såg jag ett stenhuvud. Trollet hade dött. Morfar höll i ett blodig svärd och vi skyndade oss ut. Några meter utanför trollets hus kom det en gammal dam. Hon hade en otroligt stor näsa med en vårta på. En lång lila kjol och en svartvit skjorta. Det måste vara en häxa. Sa jag. Vi hoppade in i buskarna och gömde oss. Ett gällt och lite krassligt skrik hördes från den lilla lilla stugan. Efter det gälla skriket började vi springa. Efter vi sprungit ett tag så stannade vi. Mitt i vägen dansade det minst 7 fagra flickor med långt blont hår och knälång ljuslila klänning. Jag stannade och kollade rakt in i deras ögon. De var mörkblåa och magiska. Vi stod där en stund och bara tittade förtrollat på dem. Efter elvorna hade dansat färdigt fortsatte vi springa. Resten av sommaren var som vanligt. Vi fiskade, gick ut och åt picknick och klappade kattungar. När mamma och pappa kom så berättade vi vad som hade hänt men de trodde såklart inte på oss. De tittade på oss som om vi var dumma och de sa: Ni har allt bra fantasi. Håkan har nu glömt bort det men nu vet jag hur skogen fått sitt namn.