Det finns bättre VA-alternativ

Smålänningen har i en serie artiklar beskrivit oklarheterna i den kommunala VA-planen, hur politiker far med halvsanningar och vägrar att ta till sig relevant information. Miljöpartiet de gröna i Ljungby har under flera år i tekniska nämnden och kommunfullmäktige via motioner, interpellationer och insändare arbetat för en annan lösning av de angelägna avloppsfrågorna än den som de ledande politikerna låst fast sig för.