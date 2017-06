- Jag dras till folksagor, för de är enkla och så grundläggande, alla kan relatera till dem. Men jag föredrar de som inte är alltför förutsägbara, jag vill att de ska vara spännande. Och jag gillar berättelser med starka bilder, och som berör. De får gärna ge lyssnaren gåshud, säger hon under intervjun.

Den historien hon precis berättat, kallad Gardens of Dreams and Memories, är just en sådan historia.

Baserad på en berättelse från Kazakstan har den tydliga bilder av bland annat den fantastiska trädgården. Bilder som växte fram i fantasin hos de som var på Grand och lyssnade.

Och Karin gillar hur alla historier blir personliga för de som lyssnar, då alla skapar sina egna bilder. Vilket också är hur hon själv berättar, när hon får frågan vad det är för skillnad att berätta på engelska kontra tyska.

- Jag tänker annorlunda på engelska, men jag översätter inte. När jag berättar är det som att jag tittar ut genom ett fönster och beskriver vad jag ser. Det är intressant med språk, för olika ord skapar olika bilder. Och när jag berättar på engelska kommer andra ord, som ger andra bilder. Jag berättar fritt, historierna skiljer sig från dag till dag.

Men även om det kan associeras fritt under berättelsens gång, så har hon ett credo för att se till att det blir bra.

- En bra historia handlar om att ha rätt antal ord. Inte för biffig, men inte heller för tunt. Snåla inte med orden, men dela ut dem långsamt, är hennes råd.