En ny Sifo-undersökning som Carlsberg har beställt visar att en av fyra svenskar har tagit en vit månad minst en gång under de senaste två åren. Dryckeskollen, som undersökningen heter, genomfördes mellan den 16 och 21 januari 2019 där 1 594 personer deltog i åldrarna 20 till 79 år, vilket Carlsberg skriver i ett pressmeddelande.

En vit månad innebär att man av olika anledningar väljer att helt avstå från att dricka alkoholhaltiga drycker under en viss period. Ett internationellt fenomen som har uppstått är den vita månaden under just januari månad, en så kallad ”Dry January” som kan sättas i samband med alla nyårslöften som ska infrias.

Enligt den nya Sifo-undersökningen, Dryckeskollen, är det lika många kvinnor som män som har haft en alkoholfri period under de senaste två åren.

Flest personer hittar vi i åldersgruppen 20 till 29 år med 30 procent, siffran för åldersgruppen 65 till 79 år är 20 procent.

Fler kvinnor än män kunde tänka sig att göra det av dem som ännu inte testat.

– Förra året drack svenskarna nästan 15 miljoner liter alkoholfri öl, vilket är en ökning på 420 procent sedan 2013. Och om vi bara jämför januariförsäljning 2018 med samma månad 2017 så var ökningen hela 52 procent, säger Henric Byström, Kommunikationschef på Carlsberg Sverige, i pressmeddelandet.

Här nedan är de vanligaste anledningarna till att folk tar en vit månad, enligt undersökningen:

• ”Jag ville vara mer hälsosam”

• ”Jag ville komma i form”

• ”Jag ansåg att jag drack för mycket”

• ”Jag ville se om jag klarade att helt avstå alkohol under en månad”

• ”Jag ville spara pengar”