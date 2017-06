Lina Gasslander, 22 år, är dock självkritisk vad gäller sin egen insats:

– Det finns mer att önska rent spelmässigt, men jag studerar i Jönköping och därmed har jag inte kunnat träna så mycket hemma i Ljungby. Nu får jag mestadels sköta träningen på egen hand i Jönköping.

Utan förlust

Ljungby IF:s damlag drog sig frivilligt ur division 2 för att börja om i trean i år.

– Vi hade en tung säsong i fjol, då flera starka centrala spelare slutade eller gick över till andra klubbar. Inför den här säsongen har vi slussat in flera yngre spelare och jag tycker division 3-spel var en lagom nivå, säger LIF:s ledare Torgny Karlsson.

Efter nio spelade omgångar ståtar LIF:s unga lag som serieledare utan förlust. I dagsläget har de fyra poäng till godo på tabelltvåan Sandsbro AIK.

– Jag måste säga att vi har en fin lagsammanhållning, och det är bra för de yngre tjejerna att spela i trean, säger Lina, som är inne på sin femte säsong i Ljungby IF.

Lina Gasslander, som har Liatorps IF som moderförening, är känd för sin snabbhet och löpvillighet.

Hon är som nämnts LIF:s främste målskytt med elva mål.

– Med bättre effektivitet borde målskörden varit lite större.

Bajgora skyttekung

Vad gäller herrarnas seniorserier, så har Quenan Bajgora öst in mål för sitt Råstorp/Timsfors i division 6 Älmhult. Han kan stoltsera med att toppa skytteligan på elva mål, och därefter följer Johan Karlsson, Hamneda, med nio mål.

I division 3 Sydöstra Götaland är Moshtaq Ahmadi främste lokale målskytt, då han gjort sex mål för sitt Ljungby IF.

Här följer de främsta målskyttarna i de olika seniorserierna, division 3 Sydöstra Götaland:

10 mål: Johnbosco Samuel Kalo, Växjö United.

8 mål: Alexander Pyk, Karlshamn, Jacob Bergström, Ronneby.

6 mål: Moshtaq Ahmadi, Ljungby.

3 mål: Adem Krasniqi, Ljungby, Johan Karlsson, do, André Lassen, Älmhult.

2 mål: Karl Hjertberg, Ljungby, Philip Persson, do, Oskar Olsson, Älmhult.

Division 4 västra

11 mål: Abdov Darboe, Bredaryd-Lanna, Arber Maholli, Smålandsstenar.

10 mål: Robin Grank, Grimslöv/V Torsås.

9 mål: William Svensson, Lagan.

6 mål: Alexander Sjöström, Liridon Bajgora, båda Markaryd.

5 mål: Josef Axelsson, Lagan.

4 mål: Samir Benkador, Lagan.

3 mål: Benjamin Hajdari, Markaryd, Christoffer Wilhelmsson, Delary/Pjätteryd, Erik Testino, do.

Division 5 Sydvästra

11 mål: Adis Culov, Växjö Norra.

9 mål: Adnan Bajgora, Strömnäsbruk, Johan Nilsson, Hjortsberga.

6 mål: Sebastian Wilhelmsson, Guddarp.

5 mål: Mario-Oliver Bobuiescu, Liatorp/Eneryda.

4 mål: Anton Nilsson, Liatorp/Eneryda, Ernad Sadiki, Torpa, Hannes Keynemo, Guddarp, Henrik Johansson, Angelstad, Linus Strömberg, Torpa, Morgan Ström, Agunnaryd, Naim Peci, Torpa.

Div 6 Älmhult

11 mål: Qenan Bajgora, Råstorp/Timsfors.

9 mål: Johan Karlsson, Hamneda.

8 mål: Eric Haraldsson, Ryssby.

7 mål: Dennis Olsson, Häradsbäck, Goran Rustic, Kånna, Namir Nukic, do, Nshan Mirzoyan, Kånna.

5 mål: Jesper Skog, Häradsbäck, Niklas Jonsson, Göteryd.

Dam division 2 Sydvästra Götaland

14 mål: Matilda Grönlund, Hittarp.

11 mål: Maria Westerblad, Hittarp.

8 mål: Hilda Mattsson, Älmhult.

5 mål: Saga Sthen, Älmhult.

4 mål: Johanna Ribacke, Älmhult, Matilda Göransson, do.

Dam division 3 Västra

16 mål: Simone Jakobsson, Rottne.

11 mål: Lina Gasslander, Ljungby, Isabelle Joelsson, Sandsbro.

7 mål: Emilia Culibrk, Ljungby.

3 mål: Jennica Johansson, Ljungby, Josefine Gustafsson, do.

Dam division 4 Värnamo

11 mål: Josefin Midholt, Gnosjö.

3 mål: Emilia Culibrk, Ljungby B.

2 mål: Alva Karlsson, Ljungby B, Hirije Bajrami, do, Thea Johansson, do, Sanna Arvidsson, do, Joanna Idström, Hamneda.