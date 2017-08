Markaryds FK skördade fina framgångar under helgen när orienteringstävlingen Hjo 2-dagars avgjordes.

Helen Andertoft, som vann en etapp under O-Ringen, ställde upp i D75 och visade en fin bibehållen form.

Under lördagens medeldistans vann hon sin klass efter att ha sprungit i mål på tiden 27.07 och var hela 3.42 före tvåan i mål, IK Sterns Ulla Lindhe.

Söndagens långdistans blev en repris på medeldistansen.

Helen Andertoft var helt överlägsen i de västgötska skogarna när tiden landade på 39.35.

Tvåan i klassen, Ulla Lindhe, IK Stern, var inte ens nära att hota Andertoft som var hela 8.13 före i mål.

Elva av 60 startande

Även Sven-Åke Andertoft och Marita Filipsson fanns på plats från klubben där det blev en 13:e plats för Andertoft i öppen motion 3 och en 20:e plats för Filipsson i D50 under medeldistansen.

Under söndagens långdistans slutade Andertoft nia i öppen motion 3 och Filipsson 22:a i D50.

Även OK Älmes Elin Neckén ställde upp i öppen motion 7 under medeldistansen och hon slutade på en elfteplats bland 60 startande i klassen.

Lindskog tvåa

Även Dackefejden gick av stapeln i Karlskrona under helgen och på plats fanns representanter från alla tre lokala orienteringsklubbar, FK Finn, Markaryds FK och OK Älme.

Allra bäst gick det för OK Älmes Anna-Moa Lindskog under lördagens långdistans, när hon sprang in som tvåa i öppen motion 3 på tiden 31.04. Med den tiden var hon bara 2.40 efter segraren i mål.

Klubbkompisen Elin Svensson fick också med sig en bra placering när hon slutade fyra i D18-klassen med tiden 47.49, endast 5.43 efter segraren i mål.

Samma placering fick FK Finns Anneli Karlsson i D50-klassen när hon korsade mållinjen på 41.14.