Fyra personer, två män och två kvinnor, tog sig i går in i en sopcontainer på Gränsbygdens köpcentrums område. Personerna tog sig in via lastkajen och de stal sedan två 125 liters sopsäckar som låg slängda i containern. Sopsäckarna innehöll godis som passerat sitt bäst före datum. De fyra beskrivs som välklädda.

Stölden har anmälts till polisen, och Henrik Johansson på Ljungbypolisen berättar att det både finns gott signalement och registreringsnummer på den bil som de fyra använde.