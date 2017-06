Hästen galopperade snabbare och snabbare och in mellan två stora stenar. Innanför stenarna var det varmt och skönt och fast det snöade där utanför så var himlen plötsligt blå och solen sken. Gräset på marken var grönt och längst bort i gläntan stod ett stort träd. Det var precis som i en annan värld hann jag tänka innan min häst Tapper tvärstannade så jag ramlade av med en duns. Jag vaknade på golvet i mitt rum och förstod att jag tydligen drömt och ramlat ner från min säng. Då kom jag att tänka på att jag hade sett de där två stenarna innan. ”Just det, det är sommarlov!” skrek jag och skyndade mig att få på kläderna och rusade nerför trappan, sprang förbi matbordet där mamma, pappa, min lillasyster Stina och min lillebror Elof satt och åt frukost.

När jag hunnit ut i hallen ropade jag till mamma och pappa att jag skulle gå ut en stund och att jag äter senare. Jag drog på mig skorna och sprang ut längs vägen, efter en stund kom jag fram till den mörka granskogen och följde den lilla stigen en bit in mellan träden. Snart såg jag stenarna jag hade drömt om. Jag sprang så fort jag kunde till stenarna men när jag kom fram till dem blev jag tveksam om jag verkligen skulle gå in mellan dem, jag mindes drömmen och tänkte att jag visste ju inte vad som fanns där innanför. Jag tog mod till mig och lyfte på murgrönan som hängde ner mellan dem som en dörr. Jag gick in och det var helt kolsvart, jag såg ingenting. Fast jag började få en klump i halsen fortsatte jag långsamt gå framåt. Plötsligt rörde något vid min kind, det var murgröna. Jag lyfte den försiktigt, då såg jag äntligen ljuset, det nästan bländade mig men jag fortsatte för jag ville verkligen se vad som fanns där.

När mina ögon hade vant sig vid ljuset såg jag gläntan, det var precis som i drömmen. Jag nöp mig själv för att se om jag drömde men det gjorde jag inte. Jag såg mig omkring och plötsligt hörde jag små steg och tittade ner och fick syn på en svamp som rörde sig. Jag tog upp svampen och under den klängde en liten människoliknande figur sig fast i stjälken. Den hade nog inte hunnit undan när jag kom och försökte använda svampen som ett paraply så den inte skulle synas.

Jag satte ner figuren försiktigt i min hand och tog bort svampen, kvar satt den lilla, lilla människan vettskrämt i min hand, den vågade knappt röra sig men efter en liten stund började den ropa på hjälp. Då kom massor av andra små människor från träd, buskar och stenar. De höll i facklor och ställde sig i klungor runt mig. Just som jag tänkte springa därifrån hörde jag en liten men ganska mörk och kunglig röst och när jag tittade ner fick jag syn på att mellan två klungor gick en kort, tjock man med långt skägg. Skägget var grått precis som hans hår och längst uppe på huvudet hade han en stilig krona. Han ropade högt och tydligt stopp och gick fram till mig. Jag satte ner den lilla människan i min hand och den sprang så fort den bara kunde och då såg jag att det var ett litet barn. När den kom fram till den gråtande oroliga familjen kramade alla varandra, de var så glada och nu grät de av glädje.

”Var hälsad!” sa kungen. ”Vi har kallat dig för vi behöver din hjälp.” Varför just jag? sa jag förvånat. "Vi vet att du är påhittig och orädd och aldrig skulle skada någon.” Jag undrade hur de visste det och hur de hade kallat på mig och kungen berättade att de kunde skapa drömmar. ”Under det stora trädet finns det mardrömmar, fina drömmar och glada drömmar och vi visste att om vi gjorde en dröm till dig om gläntan mellan stenarna skulle din nyfikenhet ta över. Vi ser också alla som kämpar och vad de kämpar för. Vi vet att du kämpar mot krig, mobbning och svält och vi vet också att du är mobbad.” ”Va? Det får ni inte berätta för någon!” sa jag förskräckt. ”Du måste själv berätta det, annars kommer det inte att gå att stoppa. Vi vet också att du har en speciell magi inom dig. Ebba du är speciell och det måste du förstå!” Jag frågade förväntansfullt vilken kraft jag hade och kungen sa att det skulle de berätta senare. Så hoppade kungen upp i min hand och jag lyfte upp den mot ansiktet, då blåste han på min panna och medan han blåste kände jag hur jag blev mindre och mindre och till slut var jag lika liten som alla de andra. Jag tittade ner på mina ben och då såg jag att jag hade en ljus turkos klänning och när jag kände på mitt hår kände jag att det var uppsatt i en knut. När jag tittade upp igen såg jag att alla runt mig hade böjt sig ner för att buga. Högt ovanför oss i skyn flög en vit, snabb fågel ner mot oss. Den landade framför mig, den så vacker och på dess rygg låg en fin krona. Kungen tog upp den och satte den försiktigt på mitt huvud och sa: ”Var hälsad prinsessan, nu är den här fågeln din. Du får döpa henne till vad du vill. Du kommer också att få ett eget rum och ett träningsrum i palatset.” Jag förstod ingenting, var jag prinsessa och skulle bo i den här världen för evigt? Kungen lugnade mig och sa att jag inte skulle oroa mig och att han ville visa mig runt.

Medan vi gick till det stora trädet berättade han att folken här hette Mufflor. Vi kom fram till ett staket som var gjort av små pinnar, fast nu var de små pinnarna perfekta stolpar eftersom vi var så små. Vi fortsatte mot palatset och när vi kommit igenom den stora dörren kom vi in i en stor sal. I salen fanns två andra dörrar som ledde till köket och matsalen. Det fanns också en trappa som ledde till tv-rummet. Från tv-rummet kom man till ett biorum genom en dörr eller kunde man ta trappan till spelrummet där alla möjliga olika sorters spel kunde spelas. Från spelrummet gick två dörrar där den ena ledde till kungens rum och den andra till badrummet. Ytterligare en trappa ledde upp till mitt alldeles egna träningsrum. Där kunde man träna styrketräning, boxning och mycket annat. Den sista trappan från träningsrummet ledde upp till mitt sovrum. I mitt rum fanns det en säng och över sängen hängde det sidentyg. I min garderob hängde jättefina klänningar. Det fanns många böcker på en hylla i rummet. De var färgglada men de flesta var gamla och dammiga. Böckerna handlade om grundstegen i magi och hur man slogs och kunde skydda sig när man slåss.

Vi gick ner för alla trappor och ut bakom trädet. Där fanns det en djup håla. Kungen tog mig i handen och vi gick försiktigt ner. När vi hade gått en liten bit såg jag flera lysen som flög runt, det var nästan som eldflugor fast mycket större. Kungen berättade att de kallades för drömflugor och om man blandade ihop dem så kunde det bli vilka drömmar som helst. ”Kan vi göra en dröm till min lillebror?” undrade jag. Kungen gick med på det och vi gick in i ett skjul. Längst in i det lilla skjulet fanns två plankor som han lyfte upp, bakom plankorna fanns det hyllor och bänkar med glasburkar som innehöll drömflugor. ”Okej, vad ska han drömma om?” sa kungen. ”Jag vill att han ska drömma om ett äventyr som får honom att respektera varandra men det ska inte vara läskigt.” sa jag. Kungen tog några burkar och mixade ihop en grön, en gul och en blå drömfluga så det blev till en ny. ”Nu är det klart!” sa han stolt. Jag öppnade burken med Elofs dröm och flugan flög iväg. Vi gick vidare genom mufflebyn. När vi hade gått igenom byn och tittat på allt gick vi tillbaka till mitt rum. Där berättade kungen att jag skulle slåss. ”Varför ska jag slåss?” undrade jag. ”Jo,” fortsatte kungen. ”För tre år sedan hade jag en elev som hette Ester. Ester var jätteduktig på att slåss, hon hade kontroll över sin magi men till slut gick hon för långt. Hon var så kraftfull att hon inte gick att stoppa, då förvandlades hon till en myling. Hon förstörde muffelbyn och sa att hon skulle döda oss alla. Då tog prinsen sitt svärd och högg henne i benet och hon försvann. Innan dess svor hon att hon skulle hämnas och nu är tiden inne om en månad. Kommer hon då måste du vara vältränad så klä nu på dig dina träningskläder, de ligger i garderoben. Jag går ner och gör iordning en bana så länge i träningsrummet.”

Kungen försvann ner för trappan och jag bytte om. Träningskläderna var en kort lila tröja gjord av löv och byxorna räckte till knäna och var i samma material. Jag gick ner till kungen och han hade byggt en bana. Det fanns buskar och snår jag skulle ta mig igenom, balanshinder, pinnar och stenar som jag skulle hoppa över och det fanns också en raksträcka som jag skulle springa så snabbt jag kunde på. Jag gjorde banan flera gånger och varje gång gick det bara bättre och bättre. Till slut var jag trött och satte mig för att vila. Kungen kom fram och satte sig framför mig och sa att smidig var jag men snabbheten behövde jag träna lite mer på. Sen han han att vi skulle träna lite på magin jag hade inom mig. ”Det första du ska lära dig är att du ska skjuta ilskebubblor. Alla som har magi får en egen färg på sina bubblor, färgen beror på vilken sorts magi det är.” förklarade kungen. ”För att skapa en ilskebubbla ska du föra ihop dina handleder och snurra dem ett halvt varv åt vänster. Gör nu ett försök!” fortsatte han. Jag ställde mig upp och gjorde som kungen sa och då hände något mellan mina händer. Det började bildas en bubbla som såg ut att vara gjord av vatten men den blev inte större än en hästsko. ”Ska den inte bli stor?” frågade jag. Kungen förklarade att om jag delade på handlederna skulle den bli större och jag provade igen och fick fram en bubbla stor som en jordglob. ”Det räcker nu!” ropade kungen som gömt sig bakom några stenar. Han bad mig kasta den mot en boxningssäck och jag gjorde som han sa. Innan jag visste ordet av så var den iväg och flög genom rummet och rakt på boxningssäcken som gick sönder. Jag tittade häpet på säcken och frågade om det var bra gjort vilket det var. Kungen sa åt mig att gå hem men jag fick inte berätta för någon vad jag varit med om och jag fick inte använda magin.

När jag gick mellan stenarna blev jag mitt vanliga jag med mina vanliga kläder men när jag återvände blev jag liten igen. Jag kunde inte motstå att använda lite magi ibland så minst tre gånger varje dag gjorde jag det. Ibland såg någon mig men de visste ju inte att det var jag för nu hade jag lärt mig flera andra magier. En av dem var att jag kunde flytta grejer med bara blicken och varje dag gick jag till muffelbyn. Jag sa alltid till mina föräldrar att jag byggde en koja. Varje dag tränade jag så hårt jag bara kunde och lärde mig massor av nya magier och snart var jag fullärd.

En dag gav jag mig ut på ett uppdrag som gällde att jag skulle smyga mig in på mylingen Esters mark för att se vad hennes planer var. Jag flög med min vita fågel Tindra till Esters rike. Det var en ganska lång och blåsig väg men snart skulle vi vara framme. När vi kom fram behövde vi dyka ner och smyga förbi vakterna. Eftersom det var väldigt mörkt, granskogen var mörk, palatset var mörkt, folket som bodde där var mörka, behövde jag kleta ner min fågel med lera så vi inte skulle bli upptäckta. Jag smög in i palatset och letade upp Esters rum men när jag stod utanför portarna till hennes rum såg jag att de stod öppna, det var underligt tänkte jag och precis då dök två vakter upp som gömt sig bakom portarna. De förde mig till en tron och på tronen satt Ester. Hennes hud var ljusgrå, hennes hår svart och långt precis som en mylings fast hon var liten som en muffla och nu sa hon: ”Jaså, kommer du på besök? Du får gärna äta fika i finkan!” Hon beordrade vakterna att föra mig till finkan, nere i finkan satte hon sig framför min cell. ”Varför kom du hit?” sa hon. Jag sa inget utan tittade bara ilsket på henne. ”Jaså,” fortsatte hon. ”Du vill veta vad jag tränar för och hur duktig jag är?” Jag sa inte heller något denna gången och hon fortsatte prata: ”Jag är så duktig att ingen kan besegra mig nu!” Nu frågade jag henne ilsket hur hennes kraft kunnat ta över henne. ”Mig?” sa Ester. ”Vem har sagt det?” ”Kungen!” sa jag. Då skrek hon att han ljög och sprang ut ur fängelsehålan.

När Ester hade försvunnit passade jag på att vissla högt, då kom min fågel. Jag sa till henne att flytta sig åt sidan och när hon gjort det sköt jag en ilskebubbla mot fönstret. Det gick sönder och jag kunde klättra upp på bänken och ut genom hålet. Sen flög vi bort men leran hade gjort henne tung så jag behövde använda en vattenkraft jag lärt mig för att skölja av henne och sedan torkade jag henne med en annan kraft som man kunde blåsa bort saker med. När jag hade fått henne torr fick vakterna syn på oss och vi behövde flyga iväg snabbt. De kastade spjut efter oss när vi kommit upp i luften men eftersom Tindra var så snabb hann vi undan.

När vi kom hem till muffelbyn berättade jag allt för kungen som blev mycket förskräckt och sa att han undrade hur vi skulle få reda på vad hon sysslar med. Jag sa sorgset att det kommer vi inte att få och kungen höll med mig. Det enda vi kunde göra var att träna och vänta tills hon gjorde något.

En dag en vecka senare hade jag kommit extra tidigt till muffelbyn för att göra mig iordning. Jag tog på mig träningskläderna och satte upp en hög hästsvans i mitt ljusa hår. Jag tittade mig i spegeln och tänkte att om en halvtimme händer det, då ska jag slåss. Om jag förlorar blir jag en myling precis som Ester men om jag vinner kommer hon bli en vanlig människa och min muffelsyster. Det här är på liv och död.

Så hörde jag plötsligt hur de blåste i trumpeter en bit bort, det var Esters armé. Jag gick ut och alla byborna följde efter tills vi kommit utanför gränsen till mufflornas land. Det hade börjat blåsa och stora svarta moln tornade upp sig på himlen. Då fick jag syn på henne. Hon stod på en stor svamp och jag klättrade upp och ställde mig framför henne. Så tog några mufflor tag i rep som satt i svampen och hissade upp oss i högst upp i ett träd, det blåste mer och mer och hade börjat åska. Kungen hade berättat att det alltid blev en hemsk storm när mufflor och mylingar skulle slåss. De blåste i trumpeterna igen. Då började slagsmålet. Ester började med att skjuta en ilskebubbla men eftersom jag var så smidig var det inga problem för mig. Jag gjorde flera ilskebubblor åt gången men lyckades inte att träffa henne. Då sprutade jag vatten på henne och det hjälpte för då kunde hon inte flyga längre och var inte lika smidig. Hon blev väldigt arg och sprutade eld ur händerna men jag sprutade mer vatten och då kunde hon inte spruta mer eld. Då gick jag till anfall, jag sparkade henne och nu stod hon ute på kanten av svampen men hon lyckades få tag i mitt ben och snurrade runt mig i luften. Nu hade jag chansen, jag gjorde en ilskebubbla och kastade den mot henne och träffade. Hennes vingar hade torkat och hon flög iväg men hon släppte mig inte och när vi höll på att falla till marken visslade jag på Tindra som kom och räddade mig medan Ester föll nedåt och blev till ett svart rökmoln. När röken nådde marken hände något konstigt för plötsligt blev röken till en muffla, hon hade långt brunt hår, en lila långklänning precis som min turkosa. Nu grät flickan och Tindra dök ner så jag kunde hoppa av bredvid henne. Jag frågade henne vem hon var och hon sa att hon hette Ester. Då backade jag förskräckt två steg bakåt. ”Varför backar du?” undrade flickan och kungen sa lugnande att Ester inte kom ihåg något av sitt gamla jag och nu är hon din goda syster och du ska se till att hon lär sig krafter men att magin inte får ta över henne igen. Nu ska ni samarbeta så prata med henne nu. Jag gick till Ester och sa till henne att hon skulle komma med mig så skulle jag visa henne runt. Ester undrade var hennes rum var och jag sa att vi kunde dela rum. ”Om vi samarbetar klarar vi det här!” Vi byggde en säng till Ester och precis när den var klar ropade kungen: ”Kom, vi har en överraskning!” Vi sprang ner till kyrkan i muffelbyn och där stod kungen med ett svärd. Vi blev först lite rädda när vi såg honom men så sa han att vi skulle sätta oss ner. Vi knäböjde framför kungen. ”Ebba och Ester.” sa kungen stolt. ”Nu är ni systrar och ni ska samarbeta för att skydda muffelbyn. Nu dubbar jag er till beskyddare.” Nu applåderade alla som satt på bänkarna i kyrkan och vi sprang ut ur kyrkan. Ester gav mig ett halsband, det var ett färgglatt halvt hjärta. På halvan stod “bästa” och Ester hade den andra halvan som det stod “vänner” på. Jag var kvar länge i muffelbyn men till slut var jag tvungen att gå hem. Jag sa hejdå och gick ut mellan stenarna och tog stigen hemåt.

Nästa morgon vaknade jag tidigt och klädde på mig så fort jag kunde ut för att springa tillbaka till Muffelbyn. När jag dragit på mig skorna och sprang ut i trädgården fick jag syn på att familjen som skulle flytta in i huset bredvid vårt hade kommit och var på väg ut ur sin bil. Från baksätet kom det ut en tjej i min ålder med långt brunt hår. När hon vände sig mot mig fick jag förvånat se att hon var jättelik Ester. Jag gick mot henne och samtidigt började hon gå mot mig och vi stannade mitt framför varandra. Samtidigt som hon såg mitt fick jag syn på hennes halsband med ett halvt hjärta. Det var Ester! Hon var min nya granne och nu kunde vi alltid vara tillsammans och vi skulle till och med gå i samma skola till hösten. Vilket underbart sommarlov detta skulle bli.