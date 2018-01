På onsdagen delades priset Årets kronobergare ut. Priset har funnits sedan 1985 och delas ut av Länsstyrelsen i Kronoberg och P4 Kronoberg.

18-åriga Elin Cederbrant från Växjö blev Årets kronobergare 2017. Hon vinner priset för hennes kamp för ökad kunskap om diabetes typ 1. Hon har samlat in tre miljoner kronor till en informationskampanj och startat initiativet Together against diabetes.

– Det här priset är för så många fler än bara mig, säger Elin Cederbrant till P4 Kronoberg.

Röstningsrekord

Det blev dessutom röstningsrekord i år.

– Vi har aldrig tidigare fått in så många röster, säger Ulf Myrestam, juryns ordförande, till P4 Kronoberg.

P4 Kronobergs lyssnare har nominerat 190 kandidater till Årets kronobergare. En jury har sedan valt ut fem kandidater som radiolyssnarna har kunnat rösta på.

Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson nominerades för det ideella projektet Den sista riktiga Bondfilmen. Filmprojektet har engagerat hundratals i Markaryd och setts av tusentals i hela landet. Filmens intäkter går till Världens barn och i nuläget är det runt 800 000 kronor som spelats in till insamlingen.

Mot nya höjder

Mot nya höjder som tre år efter starten har nått ut till tusentals elever och många företag i länet. Nu går satsningen vidare till resten av landet. Marcus Brunskog från Ljungby är projektledare för Mot nya höjder.

Övriga finalister till utmärkelsen Årets Kronobergare var Växjö DFF som är ett stjärnskott i svensk elitfotboll, samt Owe Svensson i Åby/Tjureda som efter 50 år som ordförande fått se sin förening nå allsvenskan i bandy.

Förra året vann Virestadsbon Jennie Lange-Karlsson.