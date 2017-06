Tomas Webster från Ljungby är en allätare i humor och har själv spelat revy i Ljungby och Växjö. Ett extra stort intresse för Tomas är svensk humorhistoria. På berättarfestivalen har han en föreställning som heter "Humor - en skrattretande liten resa", där han bjuder på svensk humor från det senaste seklet.

– Jag skall i alla fall berätta en liten del av svensk humorhistora, säger Tomas Webster. Och jag gör det genom att framföra en del monologer och berätta om dom.

Gösta Ekman avled ju nyligen och han kommer att hamna i Tomas föreställning.

– Gösta Ekman är min absolut största förebild inom det komiska skådespeleriet, säger Tomas Webster.

En blinkning åt Papphammarhållet kan man alltså förvänta sig i programmet.

Pensionat Paradiset

Tomas Webster är bara 36 år, men har flera favoritkomiker som var döda långt innan han själv föddes.

– Jag tror att mitt intresse för underhållningshistoria egentligen började någon gång på högstadiet på 90-talet. Vi hade en lärare som av någon anledning visade den klassiska svenska långfilmen Pensionat Paradiset för oss.

– Jag blev direkt fascinerad av Thor Modén.

Rut Holm, Dagmar Ebbesen och Julia Ceaesar är andra personligheter från filmens ungdom som fastnat i Tomas Websters humorhjärta.

– Jag har ju dvd-filmer med Julia Caesar som jag kan titta på. Trots att hon ofta spelade barska roller visade hon att det fanns humor i agerandet.

Nils Poppe, Birigitta Andersson, Laila Westersund, Björn Gustavsson den äldre, Lasse Åberg, Galenskaparna, Kvarteret Skatan och Grotesco-gänget är andra av Tomas Websters favorier.

Och så Hasse & Tage förstås.

Agda Lindeman

– Många av deras sketcher håller ännu, säger Tomas. Flera av deras Lindeman-berättelser är väldigt bra.

Favorit-Lindeman då?

– Det blir nog Syföreningsmedlem Agda Lindeman. Den hade jag i min hörlurar när jag var och tränade på gymmet för en tag sedan. Jag skrattade högt. En del kanske undrade vad jag lyssnade på.

Under tio års tid skötte Tomas Webster fan-klubben i Sverige för Galenskaparna och After Shave.

– Det var nog då jag blev riktigt intresserad även av historien bakom humorn, säger han.

Tomas har spelat revy i flera omgångar, dels under de sista åren som det gavs nyårsrevy i Ljungby och nu under en tid med Växjörevyn, men han har också setts i andra underhållningssammanhang. Bland annat har han spelat in reklamfilm.

– En gång fick jag göra en reklamfilm - jag tror det var för Comviq - med Emy Storm, som spelade Emil i Lönnebergas mamma i tv-serien. Jag gillar ju både Emil och Astrid Lindgren väldigt mycket, så det var verkligen speciellt att få träffa och spela med Emy Storm.