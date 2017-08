– Detta är bara början på någonting som vi har ambitioner om att kunna bli riktigt bra och givande för många och på många olika sätt, säger Sofia Lagerbielke, sektionschef på socialförvaltningen.

Flytvästar, rullskidor, hjälmar, skridskor, golfklubbor, skateboards och tennisracket börjar samlas för att invänta de som vill låna.

– Men fritid innefattar långt mer än idrott så nu hoppas vi att även få in musikinstrument, sällskapsspel och annat som hör fritiden till.

Nu under Ljungbydagarna så öppnas dörrarna upp för allmänheten för att både lämna in och få mer information om vad Fritidsbanken är för någonting.

På plats är Christer Karlsson, kultur- och fritidsförvaltningen, Sofia Lagerbielke, sektionschef på socialförvaltningen, Annelie Bengtsson, Smålandsidrotten och Lollo Petersson, arbetshandledare på Återbruket.

Framtida ambitioner

Genom samarbetet dem emellan så har de en bra grund till att göra så att alla kan testa på allt möjligt. Kanske innan man går och köper egen utrustning.

– Det kan också vara så att man får besök och vill hitta på någonting, då lånar man prylarna kostnadsfritt i upp till två veckor, berättar Christer Karlsson.

I framtiden planeras ytterligare satsningar som föreläsningar och event med särskilda gäster ihop med olika teman och säsonger.

– Vi vill vara med och väcka intresse för olika fritidsaktiviteter. Vi ska inte konkurrera med någon utan istället skapa ett mervärde. Det mervärdet ska vara så brett det bara går. Det finns 39 städer i landet med fritidsbanker och Ljungby är en av dem, berättar Annelie Bengtsson.

Men hur går det till? Var lämnar man in de saker som man vill skänka för att andra ska kunna låna?

– Under hela Ljungbydagarna så är man välkommen att lämna in saker hos oss på Föreningsgatan. I fortsättningen kommer vi att ha öppet här under dagtid och några kvällar i månaden, med förhoppning om att sedan kunna öka öppettiderna. Detta i samarbete med olika föreningar som hjälper till och dels får en möjlighet att visa upp och marknadsföra sina verksamheter. Men alla andra dagar så lämnar man in sakerna på Återbruket, där bland annat Lollo tar emot grejer.

Viktigt är att alla tänker på att fritid kan innefatta mycket, förutom idrott även olika spel, musik eller dans som exempel.