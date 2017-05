– Det ringer hela tiden. Intresset är fantastiskt. Nu vet vi också att ett 20-tal affärer kommer att ha öppet under Kristi himmelsfärds dag för festens skull, liksom många restauranger.

Projektledaren för Riksettanrallyt, Linda Edlund på Ljungby kommun arbetar nu heltid med Riksettanrallyt fram till torsdag. Hon har fullt upp på grund av det stora intresset.

Riksettanrallyt är ursprunligen tänkt som ett årligen återkommande evenemang där kommunerna utmed gamla Riksettan, som nu motsvaras av E 4, från Örkelljunga till Jönköping deltar. Rallyt är öppet för de som har vetearan-och entusiastfordon i sin ägo. Man startar från sin hemkommun och har varje år en av de deltagande kommunerna som slutmål. I år kommer alla till Ljungby, och för första gången får man nu parkera sina fordon inne i stadskärnan.

– Det är egentligen där vi har störst tillgång till egen mark. Vi stänger av hela innerstaden så att alla bilarna skall få plats.

Kommer 800 bilar så krävs ett ordentligt utrymme för att alla skall kunna parkeras.

Många samtal

Intresset för rallyt stiger hela tiden,.

– Jag får samtal från hela södra Sverige. Det kommer deltagare från Skåne och jag vet att det kommer fordon från Halmstad, Växjö och Göteborg.

Hela Ljungby blir en gigantisk festplats. Om bara inte vädret ställer till det så kan det bli åtskilliga tusen besökare.

– Eftersom hela innerstan blir avstängd, så vädjar vi till de som bor nära – och har möjlighet – att inte ta bilen in till området, säger Linda Edlund.

Det går inte för vanliga besökare att parkera i centrum, utan de hänvisas till exempel till parkeringsplatsen vid Ljungby Arena och en del andra parkeringar.

Redan nu är arrangörerna ute och sätter lappar på bilrutor för att informera inför rallyt, skyltar har satts upp och många andra informationskanaler används för att alla skall få så mycket ifnormation som möjligt om folkfesten.

Fem timmar

Under fem timmar bjuds det på ett intensivt program i centrum. Under tiden alla bilarna samlas i Ljungby - och det kommer att ta ett par timmar - drar programverksamheten i gång.

Konferencier under hela eftermiddagen blir rallydrottningen Tina Thörner. Dels introducerar hon de olika inslagen och dels skall hon föreläsa. Dessutom sitter hon med i juryn för att utse vinnarna i de olika klasserna.

Bilarna kör in i Ljungby vid olika tidpunkter fram till kl. 13.00. För att det skall ske så smidigt som möjligt aå slussas bilarna in vid olika tillfällen både söderifrån och norrifrån.

Under tre timmar står bilarna uppställda i hela innerstan, och det är fritt för alla motorälskare att njuta av en stor del av Sydsveriges samlade veteran- och entusiastbilar.

För alla

– Men vi vänder oss till alla, så det finns så mycket annat att uppleva också, säger Linda Edlund. Och allt är gratis.

– Till barnens glädje kommer Elsa från Disneyfilmen Frost samt Spindelmannen att gå runt. En selfie med en av dessa, lek i hoppborgen eller att bli ansiktsmålad är några av möjligheterna för barnen.

Vid två tillfällen under eftermiddagen uppträder Edward and the Hayriders från scenen. Gruppen bjuder på klassisk rock´n-roll och country, och om inte veteranbilarna ser till att du i sinnevärlden förflyttar dig tillbaka till mitten av 1900-talet så gör nog bandet det.

Det blir både uppvisning av lindyhop och visning av det som man modemässigt talade om under perioden 20-70-talen. Sandra Rydh är med i båda sammanhangen.

Under tiden bilarna står parkerade i Ljungby går en jury på fyra personer runt och skall utse fyra vinnare, nämligen bästa 4-hjuliga fordon, bästa 2-hjuliga fordon, bästa tidstypiska ekipage och bästa yrkesfordon.

– Jag vet att det kommer en del lastbilar hit, säger Linda Edlund. De får en särskild gata att parkera på.

Juryn bestär av Tina Thörner, kommunalrådet Magnus Gunnarsson samt två medlemmar i Ljungby fordonshistoriska klubb.

Ett 50-tal funktionärer från fordonshistroiska klubben samt Lagans innebandyklubbs B-lag skall se till så att allt flyter.