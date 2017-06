Gobelängen har på snirkliga vägar "hittat hem" till Ljungby och är numera i museets ägo. I veckan har den satts upp på en av de få väggar på museet där en så gigantisk gobeläng kan få plats, och det finns goda möjligheter att den kan bli en stor attraktion i Sommarljungby.

Gobelängen har en alldeles speciell historia och den minner om konstnärsskap, hantverksskicklighet och en enorm möda. Den vävdes för omkring 40 år sedan, men den har en förhistoria som är äldre än så.

Ett strävsamt småbrukarpar på Öland, Ivar och Sera Pettersson, är avbildat i olika arbetssituationer.

– Sven och Ann-Margret hyrde under en tioårsperiod i slutet av 40- och början av 50-talet in sig på Ivar och Seras bodgård i Horns udde på norra Öland, berättar Pontus Ljungberg.

- 1956 köpte vi en tomt alldeles bredvid och flyttade dit ett soldattorp. Vi blev jättegoda vänner med Ivar och Sera och vi gick där hos dem som om vi var barn i huset.

Många målningar

Under en lång följd av år gjorde Sven Ljungberg ett stort antal målningar med Ivar och Sera i olika situationer. Många av de målningarna finns på Ljungbergmuseet.

När det för 40 år sedan blev aktuellt med den stora gobelängen använde Sven Ljungberg en del av de målningarna när han gjorde förlagan till vävnaden.

Sven Ljungberg var en stor vän av föreningen Handarbetes vänner och gav vid andra tillfällen på eget initiativ uppdrag till Handarbetes vänner, och även Pontus Ljungberg har gjort detta.

Till jubileum

Men 1977 förberedde Lantbrukskooperationen en gåva som man skulle skänka till Sveriges Föreningbankers förbund vid dess 60-årsjubiuleum 1978. Gåvan blev gobelängen "Hyllning till småbrukaren" som Handarbetes vänner skulle väva.

Fyra kvinnor fick uppdraget, och under ett års tid jobade de febrilt med gobelängen. Inga Johansson var färgmästare och färgade allt garn i exakt rätt nyanser, som diskuteras fram tillsammans med Sven Ljungberg.

– Sven besökte vävarna ibland och gav synpunkter. Väven rullades ju in under vävstolen, och jag vet att vid något tillfälle när Sven ville titta på resultatet kröp han in under vävstolen och låg på rygg och tittade på väven, berättar Pontrus Ljungberg.

De tre väverskorna som arbetade med gobelängen hette Irma Åström, Kajsastina Wickman och Maria Hoffman.

Sakta men säkert växte hela gobelängen fram, och gåvan kunde överlämnas till bankorganisationen.

– Den var länge uppsatt i en banklokal på Grev Ture-gatan i Stockholm, säger Pontus Ljungberg.

Plockades ned

Men för åtta år sedan hände något. Gobelängen plockades ned och man hittade ingen ny plats till den. I stället rullades den upp på en rulle och ingen kunde se den.

Men för inte så länge sedan lämnades den in till Stockholms Auktionsverk för försäljning - och här spelade tillfälligheterna en stor roll för att vävnaden nu är i Ljungby. En anställd på Stockholms Auktionsverk hamnade ofrivilligt i Ljungby eftersom hans bil hade gått sönder. Eftersom han fick vänta någon dag i Ljungby besökte han Ljungbergmuseet. När han sedan kom hem till Stockholm hade gobelängen lämnats in till försäljning.

– Så han ringde hit och berättade att den var ute till försäljning. Han hade ju sett museet och undrade om vi var intresserade, säger Pontus Ljungberg.

Den chansen missade inte Ljungbergmuseet. När anbudstiden gick ut för två veckor sedan var man med i budgivningen.

Utropspriset var satt till 10.000 kronor, en obetydlighet till vad det egentliga värdet borde vara om man tänker på hur mycket jobb som lagts ned.

Flera budgivare var intresserade, och priset steg lite grand. Men Ljungbergmuseet vann och för några dagar sedan var den konstnärliga dyrgripen på plats. Nu finns den till allmän beskådan på Ljungbergmuseet.