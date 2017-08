Fakta: Walk of hope

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern ett till 14 år. Ungefär 300 barn insjuknar varje år, och i dag överlever cirka 80 procent av de barn som drabbas av cancer.

Walk of hope är ett årligt arrangemang som privatpersoner kan anordna till förmån till Barncancerfonden. Deltagarna betalar 50 kronor och går en promenad tillsammans.

2016 deltog 9 000 personer i Walk of hope och en miljon kronor samlades in. Walk of hope anordnas i Ljungby den 2 september.