Det kommer ganska snabbt på.

För där till höger har jag en rollator, rakt fram köket med kyl och frys på ena sidan gången, och med spis och fläkt på den andra. Rakt fram ett matbord, alldeles vid fönstret och med viss utsikt, dessutom.

Så vrider man huvudet lite åt höger och där har vi ett kombinerat arbetsrum och sovrum. En smal säng, kanske dryga metern bred och en sladd som hänger ned mot golvet. Över sängen en oljemålning föreställande tre män i färgglada kläder, vars ansiktsdrag knappt kan skönjas.

Där är det stopp i det vädersträcket.

Åt motsatt håll ett vardagsrum med en gungstol, en motionscykel modell Monark, en soffa med därtill hörande fåtölj av märket Dux. Tavlor på väggarna. Helt klart personligt.

Här bor Gunnar Ihréhn.

Han slår sig ner i gungstolen, som av kroppstyngden vaggar fram och tillbaka en liten stund. Gunnar ser ganska nöjd ut och verkar vara i så fin form man kan vara vid 95 års ålder.

– Fast jag är bara 94 och ett halvt, säger han.

– Så brukar ju små barn säga, när de inte riktigt har fyllt år.

o o o o

Det finns en form av märklig självklarhet i det faktum att det är ungefär här man hamnar, i ett boende vid Almgården, om man får leva riktigt länge. I alla fall till den punkt i tillvaron när huvudet vill åstadkomma mer än kroppen i själva verket orkar med.

Gunnar har funderat på detta ett tag.

Detta att sälja villan och ta in på ett boende för andra gamla människor. Men det var inte bara att knacka på dörren och be att få komma in på Almgården. Nä, först möttes han av både ordet Fullbelagt, och sedan fick han stå i kö.

– Jag anmälde mig innan jag fyllde 90 år, berättar Gunnar.

– När jag blev änkling 2015, efter ett mycket långt äktenskap, ringde jag och frågade om min plats stod kvar, men inget var ledigt.

Men snart ordnade det där upp sig, så våren 2016 fanns det en ledig tvårumslägenhet. Han tog den obesedd, rädd att någon annan skulle hinna före. Sin villa kunde han ju själv inte sköta på ett bra sätt.

o o o o

Det blev en kort introduktion, då två nycklar överlämnades till lägenhetsdörren. Lunch kunde beställas på bottenvåningen. Jo, och så var det gemensam fika på eftermiddagarna, med undantag för lördagar. Gunnar funderar över om det är svårt att få personal på lördagar.

Men det var ingen information om vem han kunde vända sig till, om det kom upp några frågor. Senare läste han på några av de andra dörrarna i huset. Där stod det Enhetschef. Okej, tänkte Gunnar. Det är nog Enhetschef man ska fråga. Dessutom fanns det tre Enhetschef.

Och efter några dagar såg han en annan skylt. Tvättstuga. Så Gunnar gick dit med sina kläder. Men tvättmaskinerna var svåra att förstå sig på. Gunnar letade förgäves efter information om hur maskinerna fungerade.

– Det var viktigt för mig att få mina kläder tvättade en gång i veckan.

– Det var fler saker som jag borde blivit informerad om från början, men detta var det viktigaste.

o o o o

Så nu har Gunnar hamnat på ålderdomshem.

Fast det får man väl egentligen inte säga nuförtiden. Nu heter det Äldreboende. Eller Servicehus. Kanske för att det låter lite bättre än ålderdomshem. Ungefär som det inte längre heter städerska, utan sanitetstekniker. Möjligen tjänar en sanitetstekniker bättre än en städerska. Fast det vet inte Gunnar.

Ålderdomshem, eller, ja, Äldreboende, har en sak gemensamt. De är en form av slutstation. Det är så han ser det, Gunnar. Det är alltså slutet på det som kallas livet. Men det finns ju långa avslutningar också. Dessutom värdiga sådana. Och då kan man ju förstås undra om det har blivit bättre än Gunnar trodde att hamna på ålderdomshem.

– Vad ska man säga att man trodde, funderar han.

– Jag är nöjd. I så fall är det bättre än man vågat hoppas. Det är jättebra, precis vad man behöver.

o o o o

Gunnar sätter lite ny fart på sin gungstol, så att den nästan nuddar vid motionscykeln. Motionscykeln använder han några minuter åt gängen. Den står där, som en påminnelse, mest ifall, ifall.

Så nuddar han vid ena handleden, där han har sitt trygghetslarm. Om han ramlar, och inte kan resa sig upp, trycker han på den stora, röda knappen. Då hörs det en röst i en högtalartelefon för att kontrollera vad som har hänt. Ibland kan de boende råka komma åt knappen av misstag.

Knappen är bra att ha, tycker Gunnar.

– Det får jag betala ett par hundringar i månaden för, säger Gunnar och fingrar lätt på det armband som knappen är fäst i.

– Men i alla fall.

o o o o

På ålderdomshemmet är det ordning och reda, tycker Gunnar.

Vid halvåtta-snåret får han besök av hemtjänsten som ger honom en morgontablett för blodtrycket. Proceduren upprepas både vid lunch och framåt kvällen.

Dessutom kan han be personalen göra inköp till honom, men bara en gång i veckan. Och bara från två inköpsställen. Men så är det ju, någonstans måste man dra gränsen. Annars kan det bli ett himla flängande för personalen. Det förstår Gunnar.

– Detta fick jag veta när jag skulle ha något dels från apoteket, dels lämna en bok på biblioteket, dels köpa två saker på Ica på Danska vägen.

– Ett fick slopas.

Fast den andra veckan körde det ihop sig. Personalen kom tillbaka med fel varor. Personalen från hemtjänsten berättade att de inte hittade till Maxi.

Då köpte hon fel ost och fel bröd på Konsum.

o o o o

Den som är på ålderdomshemmet måste ha lite koll själv också. Man kan bli duschad och tvättad en gång i veckan, på en förutbestämd tid. Men glömmer man den tiden, kommer det ingen ny chans förrän veckan därpå.

Man behöver inte vara 94 och ett halvt för att glömma bort saker. Men regler är ju så klart regler, och utan regler fungerar förmodligen ingenting. Och skulle man missa sin tid finns det alltså något att se fram emot.

Alltid något.

o o o o

Ibland måste man ha lite tur.

Gunnar hade turen att som närmaste granne få en trevlig dam, visserligen sex år yngre, men tyvärr i sämre fysisk kondition än Gunnar. Med jämna mellanrum äter de kvällsmat tillsammans, och tittar på tv.

Den goda grannen har förresten en liten batteridriven vagn, och den inspirerade Gunnar att surfa på Internet, för att hitta något liknande. Med hjälp av den lilla permobilen går det fint att ta sig fram i byn, bara man undviker de ställen där kommunen gräver, och det är ungefär överallt.

– Tack vare den känner jag en otrolig frihet, säger Gunnar.

– Jag kan själv åka till Apoteket eller till och med till Maxi och handla.

Då kan han handla från fler än två inköpsställen. Då är det Gunnars egna regler som gäller. Det känns fint, tycker han.

o o o o

Det ringer på dörren och Gunnar reser sig från sin gungstol för att öppna. När han är vid lägenhetsdörren gungar gungstolen fortfarande.

En servicekille ska se över Internet. Det har varit lite strul, tydligen. Men det löser sig, och Gunnar har blivit en hejare på att surfa och ta reda på saker där ute i cyberrymden.

o o o o

På ålderdomshemmet är det några saker som Gunnar saknar.

Ork, till exempel. Han saknar människor också. Han säger att där han bor finns det mest 80-och 90-åringar, och bara några av dem är han bekant med.

Som damen i rummet intill.

Gunnar tycker att det var en stor omställning socialt.

Till lunch växlar han några ord med någon. Men det blir inte mer än så. Han är med i pensionärsorganisationen SPF Seniorerna. Fast han känner att han är för gammal för att delta aktivt.

Och faktiskt hade Gunnar trott att han skulle bli så här gammal. Det var länge sedan han trodde att han skulle bli bortåt de 100.

– Det tror jag inte idag.

– Överlever jag min 95-årsdag är det ungefär lagom.

o o o o

Det där med att bli gammal har sina sidor.

Å ena sidan säger Gunnar att han bara blir allt mer orkeslös. Rollator och stödkäpp har han bekantat sig med rejält. Å andra sidan håller Gunnar igång och tar sina promenader varje dag.

Han blir uppmanad av sina söner att röra på sig.

Det är ett bra knep, det där med motion.

Gunnar tar lite ny fart på gungstolen och kastar en snabb blick på motionscykeln.

Inte i dag.

Men troligen i morgon.