Solen tittade fram då och då mellan trädens löv. Men framför allt var det den kyliga vinden som hela tiden påminde om sin närvaro som besökarna på Gamla Torg fick stå ut med den här måndagskvällen. Då var det tur att musiken värmde. Ljuvlig jazz, oftast från 1930– och 1940–tal, bjöd det unga Bolmsö Old Stars på.

Som en höstkväll

Just den här sammansättningen, med Mats Öberg, Nico Fleuren och Inge Palm har endast spelat ett år tillsammans. Men var för sig har de många års musicerande, i band, på restauranger eller till och med på cirkus.

Med välkända låtar kunde publiken hålla sig varma genom att sjunga med och hålla takten, även om det på sina håll muttrades:

– Brrr, det känns som en höstkväll..

Men för de flesta var det lätt att hålla tankarna på musiken. Mycket tack vare den intressanta och ibland roliga kuriosan som bandet bjöd på.

– Ni kände igen den låten märkte jag. Ja, vi brukar hålla oss där runt 1930– och 1940–tal, säger Mats Öberg när delar av publiken började sjunga med.

– Så därför ska vi nu spela en låt från 1928, fortsätter han och får goda skratt tillbaka.

Hit med Monica Z

Låtarna som spelas sträcker sig över många årtionden.

– Nu ska vi spela en modern låt. Från 1964, skojar Mats innan de drar igång "Bedårande sommarvals" som blev en stor hit med Monica Zetterlund. Den här låten sjunger inte Mats själv. Till flera av kvällens framföranden har de kallat in en hemlig gäst – Lisa Palm från Lisa Palm Jazztett. Med sin skånska stämma ge hon en annorlunda dimension till de klassiska låtarna.

Bland åskådarna räcker inte de uppställda bänkarna och stolarna till och många har tagit med sig egna solstolar.

Bolmsö Old Stars fortsätter spela. Ibland verkar det som att musiken lockar ut solen ur molnen för att värma publiken. Kylan ska inte hindra någon från att uppleva den ljuvliga jazzen – även om det bara är för en kväll.

Hyllade "Smoke Rings"

"Smoke Rings" var ett radioprogram som sändes av Sveriges Radio mellan 12 september 1960 till 14 november 1999. Med 1 786 program är det hittills Sveriges Radios längsta programserie under en och samma programledare. Bolmsö Old Stars hyllar programmet och spelar även låten "Smoke Rings" från 1937. Därför avslutar vi precis som programledaren Leif "Smoke Rings" Anderson alltid gjorde.

"Thank you and good night. We'll be back with some more sweet and swinging music, we hope... And this will have to do until the real thing comes along".