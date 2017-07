93-årige Gunnar Persson bor sedan fem månader i en lägenhet på det särskilda boendet Ljungsätra. I tvårumslägenheten i bostadsområdet Asken där han bodde tidigare hade Gunnar städhjälp. Han berättar att städbolaget kom varannan vecka och städade i en och en halv timme.

– De var noggranna och gick över allt. Dammade, städade badrummet och torkade av i köket, dammsög och torkade golven. Det tog en och en halv timme och lägenheten var på 55 kvadratmeter, berättar han.

Ingen damning

Lägenheten på Ljungsätra är 30 kvadratmeter stor, och Gunnar tycker att det då vore rimligt med en timmes städning varannan vecka. Men städningen som på Ljungsätra utförs av Samhall, görs varje vecka och enligt Gunnar läggs inte tillräckligt mycket tid på rengöringen.

– En städare dyker in och börjar i badrummet med att torka av handfatet och WC-stolen. Sen går personen in i köket och torkar av diskbänken och fortsätter med att spruta med en sprayflaska på golvet och moppar av golvet och ut ur rummet. Det moppas inte under bordet eller sängen. Det är all städning som görs här, berättar Gunnar.

– Där jag bodde tidigare hade jag aldrig någon anmärkning på städningen, de var så noga. Men här dammas det inte på bord och fönster, och skåp och dörrar torkas inte av. Tavlorna har inte dammats på de fem månader som jag bott här.

Sju minuter

Gunnar som framfört sina klagomål till ledningen på Ljungsätra, tog tiden på städningen för någon vecka sedan.

– Sju minuter och tio sekunder tog det! Jag hade text-tv på när de kom och antecknade tiden.

Gunnar menar att han från Samhalls sida fått höra att damning inte ingår i städningen enligt kontraktet som Samhall har med Ljungby kommun.

För en vecka sedan fick Gunnar nog och sa upp städningen.

Egen överenskommelse

Sedan Smålänningens första besök hos Gunnar har en överenskommelse tagits fram. Gunnar berättar att Samhall ska städa veckovis i badrummet samt dammsuga och våttorka golven. Varannan vecka kommer en ur personalen på Ljungsätra att damma i lägenheten.

– Den flickan var här i går (läs torsdag) och städade och dammade allt från fönsterbrädor, bord, nattduksbord och byrå. Jag har fått en inplastad städanvisning som sitter på väggen här där det står vad som ska städas, och jag är nöjd. Det ska bli roligt att se hur Samhall städar nästa gång de kommer, i onsdags var det ingen ändring.