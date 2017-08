På fredagen gick fisketävlingen The Big Three 2017 av stapeln. Det är en så kallad predatortävling, vilket innebär att det fiskas abborre, gös och gädda i samband med den. Tävlingen inleds i Linköping men det finns inga krav på att deltagarna måste fiska just där.

– Man får fiska var man vill i Sverige, säger Pontus Bengtsson.

Han och David Jonsson gick i helgen samman och bildade Team Scandica, som gjorde upp med de närmare 40 andra deltagande lagen.

– Vi fiskade på tre ställen, bland annat i Kalmarsund, säger Pontus Bengtsson.

Helgen präglades av långa resor och få timmars sömn.

– Vi reste över 130 mil och sov bara sju timmar under hela helgen. När det var klart kände vi att vi hade gjort allt vi kan, berättar Pontus.

Monstergädda gav guld

På söndagskvällen återsamlades deltagarna i Linköping för att närvara när vinnarna skulle utses.

– Vi var nervösa men hade samtidigt en bra känsla, säger Pontus Bentsson.

Under prisutdelningsceremonin förkunnades det att han hade dragit upp den största gäddan.

– Vårt mål var att fånga den största fisken, vilket vi gjorde. Jag lyckades dra upp en gädda som var 125 centimeter lång och 13,45 kilo tung. Det är mitt personbästa och bidrog starkt till segern, säger Pontus.

Tack vare den tunga gäddfångsten vann laget den så kallade prestigetävlingen. Totalt kammade de hem sex av tio möjliga priser.

– Det var total glädje och kändes som att vinna SM-guld. Vi vann grejer för cirka 40 000 kronor, säger Pontus och fortsätter:

– Det firades med varsitt glas whisky och sedan en god natts sömn. Nu blickar vi framåt mot fler tävlingar nästa år.