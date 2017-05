Ernad Sadiki avgjorde när Torpa IF sänkte Vislanda Fotboll Målet i andra halvleken av Ernad Sadiki blev matchens enda. Torpa IF vann med 1-0 (0-0) borta mot Vislanda i division 5 Småland sydvästra. För Vislanda gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Torpa IF är kvar på nionde plats.