Älmhults IF hade på nio matcher släppt in nio mål i div 3 Sydöstra Götaland.

Mot jumbon Gransholms IF fick ÄIF-målvakten Erik Krantz vittja målet vid tre gånger.

Sista gången det skedde hände i 92:a minuten och innebar samtidigt att hemmalaget säkrade segern med 3–2 (1–1) hemma på Granbacken inför en liten, men ganska entusiastisk, publik.