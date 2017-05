Under några år har Anna Hagsell arrangerat Markaryds showskola som sommarlovsaktivitet.

I år beslöt hon sig för att testa ett nytt grepp, och lät övningarna spänna över en termin i stället.

Showskolan är lite speciell, eftersom det både är sång, dans och teater som eleverna har fått testa på under terminens gång.

På måndagskvällen avslutades skolan för den här gången, och det med en timslång uppvisning,

– Det är tretton tjejer från årskurs tre till sex som är med, berättar Anna, samtidigt som de sista besökarna slår sig ner i bänkraderna.

Sång och dans

Markaryds kulturhus var näst intill fullt då showen inleddes med ett fartfullt nummer, där samtliga tretton deltog. Både sång och dans blev det, till Östen med restens Melodifestivalsklassiker Hon kommer med solsken.

Andra låtar som publiken fick höra under kvällen var Leonard Cohens Halleluja och Danny Saucedos tolkning av Easy Actions Talk of the town, vilken på svenska döpts om till Snacket på stan.

Snabba skämt

Sång- och dansnumren varvades med små sketcher. Bland annat fick publiken följa med en familj på en fisketur, så som den kan se ut i dag. Det vill säga föräldrarna fiskade och barnen tittade i sina mobiler…

I en annan sketch skildrades en bingokväll med pensionärerna - som dock mest var intresserade av priserna och av snygga karlar.

Strax före showen skulle till att börja var såväl Anna Hagsell som tjejerna lite nervösa och uppjagade, men efteråt fanns bara glädje.

Ja, och så lite vemod med, då showskolan nu är över, åtminstone för den här omgången.