Det är 35 år sedan cykelloppet Ryssbysjön runt hade sitt premiärår. Gunnar Andersson fick idén efter att ha deltagit i en 24–timmarstafett på skidor i Ljungby.

– Då orkar vi väl ändå 12 timmar i Ryssby, tänkte jag.

Men det blev inga skidor, i stället föll valet på cykeln.

– Det är lättare, och så är det väldigt fint att cykla runt sjön, säger Gunnar om stafetten som nu pågår under åtta timmar i stället för ursprungliga tolv.

Toppnotering på 90-talet

Sen starten har loppet gått varje år, som ett urverk, även om deltagarantalet pendlat upp och ner under årens gång. Toppnoteringen nåddes under 1990–talet med 134 deltagande lag. De senaste åren har antalet legat runt mer blygsamma 30 lag med max åtta personer per lag.

Möjlighet finns även för ungdomslag att delta, då gäller det att vara född 2002 eller senare.

Cykel inte nödvändig

Numera krävs inte ens en cykel för att deltaga, att gå eller springa är också tillåtet. Och får du inte ihop lag kan du anmäla dig själv, då väljer du vilken timme mellan 09.00–17.00 som du vill ta dig runt sjön.

Varje timme under loppet lottas fina priser ut till deltagarna och även två nya cyklar får rulla hem med nya ägare.

Musik och underhållning

Men cykelstafetten är inte allt som händer!

Under dagen bjuds det på underhållning med sång och musik från både Rockom och Lindbergarna. Nytt för i år är även en EPA–traktorträff med visning där just nu 30 stycken är anmälda.

– Rockom drar alltid mycket folk och Lindbergarna från Pingsförsamlingen är väldigt duktiga och det kan bli väldigt bra, avslutar Gunnar Andersson och Gudrun Roslund.