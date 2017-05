Det berättar Allan Svensson per telefon från Stockholm, där han och en grupp kolleger just nu repeterar för fullt inför sommarens fars på tioårsjubilerande Krusenstiernska teatern i Kalmar. Den 29 juni är det premiär på årets uppsättning, ”Flaggan i topp”.

”Flaggan i topp” gavs första gången 1926 under namnet ”Hurra ein Junge”. Den har bearbetats och fått modernt språk av Adde Malmberg. Handlingen går i korthet ut på att en ung man, Valdemar (Per Svensson), ska fira ettårig bröllopsdag med sin hustru Elsa (Nadine Kirschon). Till festen dyker både inbjudna och objudna upp. Bland annat har hans vän och advokat Kurt Sjöberg (Andreas Nilsson) en överraskning att berätta, vilket ettårsjubilaren har all möda i världen att dölja för sin hustru.

– I det virrvarr som uppstår gör Allan Svensson entré som en sina argaste karaktärer, säger han själv. Han spelar Theodor, kolerisk pappa till den unga bruden. Han vill gälla för att vara ett moraliskt föredöme. Det visar sig dock inte vara så helt med detta, när det kommer till kritan. I en annan roll finns Sigge Sackarin (Robert Gustafsson) som drar in Valdemar i en härva av lögner.

Det är fjärde gången Allan Svensson spelar i på Krusenstiernska teatern i Kalmar. Första gången var 2009 då han och Suzanne Reuter gjorde entré på en Vespa i ”Svensson, Svensson på semester”. Sedan återkom han 2014 i ”Charmörer på vift” och 2016 i ”Rakt ner i fickan”.

Allan spelar gärna i Kalmar säger han, bland annat därför att vädrets makter brukar vara nådiga och regntimmarna få.

Annars har Allan Svensson fullt upp. Han ska snart börja arbeta med fjärde säsongen av Fröken Friman, succén om kvinnans rösträttskamp, som brukar ges i SVT under juldagarna. Sedan spelar han polischef i deckarserien ”Maria Waern” för TV4 samt gör en roll i en pjäs på Stockholms stadsteater om fransmän som vågade opponera mot Hitler.