Den 9 december ändrade Länstrafiken Kronoberg tidtabellen. Bland annat började linje 145 gå genom både Ryssby och Alvesta.

Smålänningen skrev bland annat om en resenär från Ljungby som pendlar Linnéuniversitet fick en betydligt längre restid. Något som trafikchefen inte höll med om riktigt.

"Gör lite förändringar"

Nu har Länstrafiken Kronoberg lyssnat på synpunkterna, skriver man i ett pressmeddelande.

Från måndagen den 4 februari kommer tidtabellen för linje 145 och linje 845 att få fler avgångar efter önskemål från resenärer.

– Sen förändringen gjordes har Länstrafiken Kronoberg fått in synpunkter av resenärer på förändringarna och att turerna tar längre tid. Vi är tacksamma för alla synpunkter vi fått in, vi vill att vårt utbud ska passa våra resenärer i så stor utsträckning det går. Därför har vi nu sett över dessa synpunkter och utvärderat resandet och gör lite förändringar, säger Carina Bengtsson (C) trafiknämndens ordförande i pressmeddelandet.

Minska förseningarna

Linje 145 kommer att göras snabbare genom att den kommer att köra via de nya bussfilerna på Storgatan i Växjö. Avgångstiderna förblir oförändrade men det kommer ske minutjusteringar i tidtabellen.

Annons

Det nya upplägget ska minska körtiden med ett antal minuter i båda riktningarna, vilket i sin tur väntas leda till minskade problem med förseningar.

Samtidigt har det kommit in fler önskemål och fler avgångar på snabblinje 845 som kör direkt mellan Ljungby och Växjö utan stopp mellan städerna.

Därför flyttas nu tre avgångar från linje 145 till linje 845. Avgångarna som förändras är följande: kl 07.50 från Ljungby, kl 15.10 från Ljungby och 15.20 från Växjö.

– Många av våra pendlare reser mellan orterna Växjö och Ljungby idag och vi tror att denna förändring kommer vara positiv för dem, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg, i samma pressmeddelande.