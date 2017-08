Ett flertal inbrott har gjorts i en båt i Möckelns hamn under sommaren. Båtägaren har nu anmält händelserna.

Det första inbrottet ägde rum i mitten av juni. Då ska minst en gärningsperson ha brutit sig in i båten och sökt igenom den utan att stjäla någonting. Det andra inbrottet ägde rum under natten mot torsdagen i förra veckan. Minst en gärningsperson ska då, på samma sätt som vid det första inbrottstillfället, ha brutit sig in och genomsökt båten utan att stjäla någonting.

Polisen utreder händelserna som försök till stöld genom inbrott men har ännu inte lyckats säkra några spår.

Några vittnen ska inte finnas.