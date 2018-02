Under den senaste veckan har tjuvar slagit till mot två fastigheter i Kängsleboda, utanför Älmhult. I det första fallet var det inbrott i ett fritidshus där man tog sig in genom att bryta upp ett fönster på framsidan. Det enda som stals var en madrass, vars värde är okänt. Det var även inbrott i en annan fastighet då man tog sig in i en olåst lada och stal två motorsågar, en grästrimmer, en hjälm, bensindunk och flera kabelvindor. Värdet på detta är okänt. Polisen utesluter inte att de båda inbrotten kan ha ett samband,