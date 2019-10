Vilma Ilyes hade en riktigt bra dag och lyckades prestera på topp under majoriteten av sina lopp. Hon lyckades slå personliga rekord på många av dagens lopp men höjdpunkten kom nog ändå under 100 bröstsim där hon slog till med ett nytt personligt rekord med hela 4 sekunder samt lyckades knipa en tredjeplats.

Kata Carola Tojzan ställde under dagen upp i 50 frisim och 50 ryggsim och hon lyckades få till ett ordentligt bra lopp under sitt 50 frisim där hon slog personlig rekord med inte mindre än 3,5 sekunder och hennes nya tid lyder nu 42.67.

Martin Pranjic gjorde dagens bästa lopp under 100 frisim där han simmade riktigt fint och resultatet av det blev en sänkning av hans gamla tid på hela 8 sekunder och med det satte han ett nytt personligt rekord som nu mera lyder 1.36.38.

Kevin Erös fick med sig några stycken bra lopp hem och han lyckades knipa tredjeplatsen på 50 bröstsim där han var strax över sitt personliga rekord. Liksom Martin fick Kevin till ett riktigt bra lopp på 100 frisim och han sänkte sitt personliga rekord rejält med hela 10 sekunder.

Emilia Carlsson hade även hon en bra dag och hon lyckades sänka sina personliga rekord på i princip alla distanser hon simmade. I bagaget hem fick hon med sig ett par fina placeringar på prispallen på både 100 medley och 100 bröstsim

Mehri Ziraki ställde under dagen upp på alla 50-sträckor. Detta resulterade i ett par fina lopp och tider och hon lyckades ta sig upp till en fjärdeplats på både 50 meter fjäril samt 50 meter ryggsim.

Oliver Carlsson ställde upp på 50 ryggsim, bröstsim och frisim samt 100 bröstsim. Oliver gjorde sitt 100 bröstsim riktigt fint och han kämpade på hela vägen in i mål. Värt att nämna är att det var första gången han simmade distansen.

Vera Larsson-Refond kämpade på riktigt fint under hela dagen och var nära sina personliga rekord på alla distanser samt lyckades slå ett par stycken nya. Veras bästa lopp under helgen kom under 50 bröstsim där hon lyckades sänka sin gamla tid med ett par tiondelar, men det var på den dubbla distansen 100 bröstsim som hon lyckades knipa en tredjeplats.

Tränare Lova Andersson är mycket nöjd och stolt över hur simmarna har presterat i helgen och tycker det ser riktigt lovande ut inför resten av säsongen och dess tävlingar.