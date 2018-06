Någon gång mellan i söndags och måndags bröt sig några in i ett omklädningsrum på Traryds IF:s idrottsanläggning.

Inbrottstjuvarna gjorde hål i ett intilliggande förråd och stal två bensindunkar med tio liter bensin.

Under helgen skedde det även ett inbrott på ett företag i Traryd. Tjuvarna tog sig in på tomten genom att ta sönder företagets grindar. De bröt sig sedan in i en av containrarna och fick med sig tre gasoltuber.

Gärningsmännen försökte även ta sig in i en kontorslokal och ytterligare i en container men lyckades inte.