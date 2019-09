Åsa, som under sin aktiva tid hette Gustavsson, har spelat som proffs i Europa och Jonas har bland annat varit assisterande tränare för svenska damlandslaget. Tillsammans höll de i två tuffa träningspass under lördagen i Älmhult för alla tjejer födda 2006 upp till damlagets spelare.

Eneryda Volley har, sin storlek till trots, lagt grunden hos flera framgångsrika spelare genom åren. En av dem är Åsa Collbring som började sin volleybollkarriär under högstadietiden i Haganäshallen i Älmhult, då med efternamnet Gustavsson.

Efter att snabbt ha seglat upp och fått spela med de äldre spelarna bestämde hon sig för att satsa fullt ut. Hon spelade collegevolleyboll i USA i drygt fyra år innan hon skrev på kontrakt med elitklubben Örebro.

Därifrån via Engelholm tog hon sig vidare ut i Europa där hon spelade sex olika ligor, bland annat i Spanien och Italien, samt i det svenska landslaget. Karriären avslutades med ytterligare tre år i elitserien tillsammans med Engelholm.

I lördags byttes dock spelarrollen ut till tränare då hon tillsammans med maken Jonas Collbring besökte tjejerna i Älmhult för att träna och inspirera framtidens stjärnor.

Under dagen fick spelarna ta del av flera praktiska övningar och coachning i toppklass. Som extra krydda för att sprida kunskap i hela föreningen bjöd Smålandsidrotten även in spelarnas föräldrar till en föreläsning under förmiddagen på temat hur man är en bra idrottsförälder.

