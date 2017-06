Senast lagen möttes vann Bredaryd Lanna med 1-0. Lagans senaste seriematch slutade däremot med seger 2-0 när de tog emot seriesjuan Gislaveds IS hemma på Ringvallen. Båda målen kom av William Svensson, som toppar skytteligan på elva mål. I Bredaryd Lanna finns Arbou Darboe, som delar den förstapositionen med William. Det återstår att se vem som går segrande ur den kampen efter fredagens match.

Tränaren om matchen "Jag tycker att Bredaryd Lanna är det bästa laget vi har mött i serien. När vi mötte dem .. Tränaren om matchen "Jag tycker att Bredaryd Lanna är det bästa laget vi har mött i serien. När vi mötte dem senast förlorade de knappt, men de visade de vilket stabilt lag de var. Vi har å andra sidan en riktigt bra form och har möjlighet att störa dem."

Även andra lagdelar har presterat med bravur under den hittills gångna säsongen, vilket har gett laget den positiva tabellplaceringen där spelarna gjort 13 mål mer än de släppt in. Den kollektiva insatsen har gjort att spelarna har kunnat täcka upp för varandra i lägen då motståndarna har varit på väg igenom, samt hittat flera möjligheter i offensiven.

Tätt mellan lagen

Lagan ligger just nu två poäng efter Bredaryd Lanna, som de kan passera om de vinner imorgon, om än bara tillfälligt. Att Bredaryd Lanna även förlorade senaste matchen mot Markaryd IF, kanske kan ha påverkat serieledarna och gett hjärnspöken inför morgondagens match. Sedan går det inte att underskatta Bredaryd Lannas defensiv heller, med bara sex mål insläppta under hela vårsäsongen.

Hemmalagets tränare Joel Lundberg kan mönstra med nästan samma lag som senast, med en liten tveksamhet.

– Enes Smajlovic har haft känningar i baksidan, men han känner efter på uppvärmningen och förhoppningsvis fungerar det för honom också, säger Joel Lundberg.