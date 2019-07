Forshedabon: "Det är tråkigt att det händer"

Forshedabon Christopher Lundberg satt hemma och väntade på sonen när varningarna började ramla in i området. Hans 15-åring satt samtidigt fast på en buss som stoppats från att köra in i samhället på grund av polisinsatsen. – Det är en orolig tid just nu, säger Christopher Lundberg.