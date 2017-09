Polisen fick under natten till onsdagen samtal från en lastbilschaufför som befann sig på Laganrasten. Han hade sett hur flera personer tog sig in i en lastbil och verkade vara på väg att stjäla något. Kort efter att mannen ringt polisen såg han hur de lämnade rastplatsen i en personbil. Polisen kunde senare konstatera att tjuvarna tagit sig in i lastbilssläpet och att en låda skurits upp. Men lasten bestod av kemikalier och dessa verkar tjuvarna inte ha varit intresserade av, så inget saknades.