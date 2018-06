Torsdag 14 juni

17.00–18.00 Kalle Lind & Bengt af Klintberg – Snedtänkt live-podd

Var med om en live-inspelning! I Sveriges Radios Snedtänkt samtalar Kalle med folk som snöat in på udda kulturer och märkliga fenomen. Här samtalar han med mannen som gett folkloristiken ett ansikte – Bengt af Klintberg.

Plats: Grands café

19.00–21.00 Invigningsafton på Grand

Festivalen invigs med ett prunkande smörgåsbord av artister, berättelser och musik. Här får du möjlighet att skaffa dig bild av årets breda festivalutbud. Lyssna till musik och berättelser från olika delar av världen. Föreställningen är med paus och då öppnar festivalbaren.

På scen står: Anna & Elizabeth, Lamine Cissokho, Beathe Frostad, Debs Newbold, Mats Rehnman, Greger Ottosson, Daniel Morden, Monika Eriksson och Nahide Arabadji.

Konferencierer: Meg Nömgård och Ulrika Gunnarsson

Plats: Grand

Fredag 15 juni

9.00–12.00 Beathe Frostad – Tvåspråkigt berättande WORKSHOP

Kan man skapa en berättarstund som passar alla lyssnare oavsett vilket språk man pratar? Hur gör man för att det skall bli mer än en berättarstund med tolk? Tillsammans undersöker vi hur vi kan berätta på två språk i en och samma berättarstund och använda båda språken som en resurs och göra dem likvärdiga. Kursledaren Beathe Frostad är en av pionjärerna i flerspråkig berättarkonst. Hon är övertygad om att tvåspråkigt berättande är ett fantastiskt sätt att utnyttja den kraft och de resurser som finns i en flerspråkig grupp. I samarbete med Nationalbiblioteket i Norge och flera länsbibliotek har hon och hennes kollega Charlotte Øster utvecklat en kursserie och en metodik i tvåspråkigt berättande. Kursen lämpar sig för såväl proffsberättaren som den mindre erfarne. Workshopen ges på lättförståelig norska.

Plats: Garvaren Sal Ljungberg

9.00–12.00 Minnamaria S. Friis-Hansen – Folklig sång – Din unika röst i den klangrika folkliga tonvärlden

Vi lär oss folkliga sånger, vallåtar, trallar, sorgliga och roliga visor från olika delar av Sverige och kanske en och annan ton från grannländerna. Om intresse finns kan vi nosa på grunderna inom kulning. Eller varför inte på ett folkligt baserat tonmaterial improvisera fram enkla melodier och andra spännande ljudlandskap med enbart våra unika fantastiska röster. Minnamaria har lång erfarenhet av sångundervisning i olika former, enskilt och i grupp och för olika åldrar, från små barn i stora körer till unga och äldre. Minnamaria håller i workshops i folklig sång och kulning samt i gruppstärkande musikworkshops, som handlar om att våga låta. Hon har även erfarenhet som sångerska inom jazz, folkmusik,vis- och popgenren i olika musikaliska grupper och band, både som kompositör och sångerska. Improvisation är en viktig ingrediens i hennes konstnärliga uttryck. Minnamaria arbetar deltid som huvudlärare i sång på Gotlands Folkhögskola.

Plats: Garvaren Sal Sohlberg

10.00 Mats Rehnman – Berättelser vid väggen 1

För alla från 6 år.

Mats Rehnman har skapat de vackra väggmålningarna vid Roddys café. Nu står han vid sina egna konstverk för att berätta några av väggens spännande och roliga historier.

Plats: Föreningsgatan 3. Vid Roddys café.

11.00 Siw Svensson – Berättelser vid väggen 2

För alla från 3 år.

Siw Svensson har berättat sagor för tusentals barn genom åren. Här ger hon lyssnarna några av sina allra bästa historier.

Plats: Föreningsgatan 3. Vid Roddys café.

12.00 Berättarguidning på Sagomuseet

För alla åldrar.

Ett besök på Sagomuseet är ett måste när du är på Berättarfestivalen! Här stiger stor och liten in i folktrons och berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide.

Plats: Sagomuseet

12.00–13.00 Daniel Morden – The Monster Over the Hill – en berättares kamp mot cancern

2015 drabbades scenberättaren Daniel Morden av en ovanlig typ av cancer i käkbenet. I denna känslostarka och inspirerande föreläsning berättar han hur det muntliga berättandet hjälpte honom genom sjukdom och behandlingar. Han fick också insikt om att alla har behov av att få berätta sin historia. Föreläsningen ges på engelska.

Plats: Garvaren Sal Röd

12.45–13.45 Lina Teir – I mitt luftslott

En ärlig och självironisk berättarföreställning, där självupplevda berättelser om jakten på kärlek varvas med Linas visor. Det handlar om nojorna, pirret och inte minst luftslottsbygget, som Linas nätdejtande i Oslo förde med sig. Det handlar om att man är liten ibland, stor ibland, fulare ibland och finare ibland. Det handlar om att man vill bli hittad ibland av nån som tycker att det är okej att man är både nojig och skojig. Skivan I mitt luftslott med visorna från föreställningen gavs ut 2012.

Plats: Ljungby Museum

13.00 Greger Ottosson – Gestaltning i det muntliga berättandet WORKSHOP

En workshop om att ge liv åt karaktärer i berättelsen utan att det blir teater. I arbetet som berättare användes gestaltning av berättelsens personer. Man ger liv åt hjälten/hjältinnan och andra karaktärer.

I denna workshop kommer vi att jobba med:

Rösten – att med små medel uttrycka olika känslor och uttryck.

Kroppen – hur använder vi vår kropp för att förstärka berättelsen.

Rummet – platsen för vår berättelse är en tillgång eller ett hinder i berättandet. Hur utnyttjar vi den?

Workshopen består av en teoridel, där Greger delar med sig av sin erfarenhet som berättare, skådespelare och musiker och en praktisk del där vi jobbar tillsammans. Greger Ottosson är berättare, skådespelare och musiker från Västerbotten.

Plats: Garvaren Sal Ljungberg

13.00–16.00 Folksagan i Sverige Seminarium

2018 är det 200 år sedan sago- och vissamlaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius föddes i Vislanda i Sagobygden. Det ska vi fira! Hyltén-Cavallius samlade en sagoskatt som spridit glädje och fantasi i hundratals år. Han inspirerade efterföljare att dokumentera den svenska folkdikten. Hur gick det till när sagorna samlades in? I vilka sammanhang berättades sagorna? Varför ska vi berätta sagorna i dag?

13.00 Bengt af Klintberg samtalar med Ulf Palmenfelt och Per Gustavsson om deras bokverk Folksagan i Sverige, som i tre delar behandlar sagosamlarna, berättarna och sagorna.

13.20 Ulf Palmenfelt: Sagosamlandet och idéströmningar under 1800-talet.

13.40 Monika Eriksson: #metoo, sa torparflickan. En saga efter Sven Sederström.

14.00 Bengt af Klintberg: Kvinnan som inte ville ha barn. Manligt och kvinnligt perspektiv i berättandet.

14.20 Tårtkalas

15.00 Dorte Futtrup: Ved ilden – när danskan Emilie Demant Hatt samlade sagor i Lappland. Programpunkten ges på danska.

15.20 Per Gustavsson: Drömmen om ett annat liv. Tre sagor och tre berättare.

15.40 Ulf Palmenfelt samtalar med manusförfattaren Jonas Tarestad bakom spelet Yearwalk – om saga och folktro i en digital värld.

Plats: Garvaren Sal Strålfors

13.00 Lamine Cissokho – Kalebass

Barnföreställning för alla åldrar.

Den västafrikanske musikern Lamine Cissokho från Vassmolösa kommer att spela traditionella barnlåtar från Senegal. Han spelar på sin 22-strängade afrikanska harpa, kora, och lär ut några enkla sånger till deltagarna. Det blir en ovanlig och rolig stund med spännande rytmer och språk.

Plats: Eskilsgården

14.00 Pelle Olsson – Hundarnas hövding

För alla från 6 år.

Spännande och roliga historier berättade av Pelle Olsson.

Plats: Eskilsgården

14.00 Daniel & Emma Reid – Golden Slumbers

När allting runt omkring oss blir större, vildare och stressigare så slår Daniel & Emma ett slag för det intima och personliga. De bjuder på vacker, medryckande och kontemplativ folkmusik på fioler, saxofoner, dragspel och sång. Det otroligt täta samspelet ger plats för improvisation och frihet och publiken får ett magiskt, nära möte med musiken och artisterna.

Plats: Ljungby Museum

15.00 Richard Martin – Tales from The Magic Pisspot

Richard Martin besökte Ljungby Berättarfestival första gången 2013. Han blev genast förtjust i Sagomuseets sagosamling Den förtrollade pissepottan. Sedan dess har han berättat flera av historierna på engelska och för en tid sedan översatte han boken som fick titeln The Magic Pisspot. Richard berättar här några av sina favoriter ur samlingen. Föreställningen ges på engelska.

Plats: Ljungby Museum

15.00–17.00 Öppen Scen

Vill du berätta? Inte? Kom ändå! Här ges möjlighet för alla att berätta eller lyssna. Du som vill berätta anmäler dig i festivalens reception eller på plats. Observera att det är först till kvarn som gäller. Ordfördelare: Pelle Olsson

Plats: Märtas Café

16.00 Lamine Cissokho – Griot – en afrikansk trubadur

Lamine Cissokho kommer från en senegalesisk familj av kända musiker vars traditioner går tillbaka till 1400-talet. Han tillhör en trubadurfamilj, där musiken gått i arv från generation till generation. Dessa trubadurer kallas "griot" på franska och har en viktig social roll i samhället. Lamine kommer att berätta om sin tradition, sjunga och förtrolla er med sin kora, en afrikansk harpa med 22 strängar.

Plats: Ljungby Museum

16.00 Afternoon Tea – Fredrik Skott

Vi samlas i Sagomuseets vackra miljö för att lyssna och dricka te med tilltugg. Tillhör du dem som inte vill lägga nycklarna på bordet och undviker att gå under stegar? Då kommer du att känna igen dig när folkloristen Fredrik Skott talar om vardagsskrock.

Plats: Sagomuseet

16.30–18.00 Debs Newbold – King Lear

Detta är en berättarföreställning som bygger på Shakespeares klassiska pjäs,som är både mörk och utmanande, episk och chockerande, mänsklig och upplyftande. På modern, mycket vacker engelska kanaliserar Debs Newbold sin kärlek till Shakespeares språk. Missa inte denna explosiva föreställning! Föreställningen ges på engelska.

Plats: Grand

17.00 Beathe Frostad – Äventyrsfärden

Res med Beathe Frostad genom olika världar. Hon berättar historier som kommer att påverka lyssnarnas hjärtan. Du kommer att höra spännande berättelser om vänskap, kärlek och mod. Vi tar oss genom många olika delar av världen utan att gå någonstans. Vilka platser vi kommer att besöka – det beror på Beathe. Hon låter sig inspireras av dagen och publiken sen väljer hon de historier som passar bäst för just detta tillfälle.

Plats: Garvaren sal Ljungberg

17.00–22.15 Festkväll på Gamla Torg

Plats: Gamla Torg

Pris 200:-

Låt oss samlas på torgets kullerstenar som ruvar på berättelser från förr. Lyssna till spelmän, ofina historier, sång och mycket mer. Från utescenen kommer du se och höra upptåg, lögner och aptitretare inför festivalens fortsättning från bland annat: Annemarie Krarup, The Erotica Project, Beathe Frostad, Emma & Daniel Reid, Teater 16, Pelle Olsson, Nahide Arabadji, Minnamaria S. Friis-Hansen och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (Håkan Nordmark) i egen hög person. Sitt ner och ta en matbit på Gästgivaregården eller en öl i torgets lund. Under dessa timmar vill vi låta 1800 – talet möta nutiden. Vem vet, kanske stöter du på någon känd Ljungby bo från förr. Parallellt med händelserna på torget kommer det vara föreställningar på Ljungby Museum.

17.00 Dan Hylander unplugged Slå er ner i gräset bakom Gästgivaregården och lyssna på en av landets stora artister och låtskrivare. Vi törs lova att det bjuds på Svart kaffe och andra klassiker. Med sig har Dan en eminent trio. Föreställningen ges på gräsmattan bakom Gamla Torg

17.00 Beathe Frostad – Äventyrsfärden OBS! Denna programpunkt är på Garvaren.

18.00 Greger Ottosson –Ur ryggsäcken Naturligt och övernaturligt. Greger Ottosson plockarberättelser och musik ur sin ryggsäck. Efter drygt 40 år på scenen som berättare, folkmusiker och skådespelare har den blivit tung och välfylld. Plats: Ljungby Museum Pris: Ingår i Festkväll på Gamla Torg

19.00 Daniel Morden – The Empty Hand – Celtic Tales of Love and Loss Vad skulle hända om de du älskar togs ifrån dig? Hur långt skulle du gå för att få dem tillbaka? Denna internationellt berömda berättare tar oss till helvetet och tillbaka med skrämmande berättelser om kärlek. Föreställningen ges på engelska. Plats: Ljungby Museum Pris: Ingår i Festkväll på Gamla Torg

20.15 The Erotica Project The Erotica Project är en musik-humor-duo bestående av Brita Björs och Carl-Erik Carlsson. De förvandlas till ett frireligiöst gift par som funnit kärlekens budskap i den svenska folkmusiken, närmare bestämt i de traditionella snuskvisorna. Det är dessa visor, med sin rakt-på-sak-poesi och sin livsbejakande urkraft, som blivit makarnas ledstjärna i livet. Brita och Carl-Erik reser land och rike kring för att missionera sitt budskap, sjunga och prata om kärlek och Gud. Plats: Ljungby Museum Pris: Ingår i Festkväll på Gamla Torg

21.30 Mats Rehnman & Annemarie Krarup – Skamlösa historier Mats Rehnman och Annemarie Krarup berättar skamlösa, erotiska och fula historier insamlade i Danmark för mer än 100 år sedan av den store folkminnesinsamlaren Evald Tang Kristensen. Plats: Ljungby Museum Pris: Ingår i Festkväll på Gamla Torg

18.15 Ellen Sjömålen & Mikael Thomasson – Att berätta litterära klassiker Under hösten 2017 berättade Sagobygdens berättarpedagoger litterära klassiker för gymnasieelever. Här delar man med sig av sina erfarenheter.

Plats: Grands café

19.00–20.15 Anna & Elizabeth – Det osynliga kommer till oss Elizabeth LaPrelle växte upp på landsbygden i Virginia och prisas som en av de finaste traditionella sångerskorna i USA. Anna Roberts-Gevalt är en multi-instrumentalist vars musikaliska nyfikenhet har tagit henne från gammalt fiolspel i Kentucky till nutida musikmöten i Brooklyns avantgardevärld. Duon har lärt sig gamla låtar som har arkiverats ohörda i årtionden och som de sen blandar med influenser från experimentell musik och performance konst. Resultatet blir ett nytt sätt att berätta de gamla historierna om kärlek, förlust och intriger. Duon tar sig an den omöjliga uppgiften att transportera lyssnaren till en annan tid och plats. För första gången i Sverige! Föreställningen ges på engelska.

Plats: Grand

22.30–00.00 Teater 16 tar sig an en död gubbe ,

Vad händer om unga musiker, dansare, skådespelare och filmskapare tolkar några av Hyltén-Cavallius berättelser? Är den gamle gubbens sagor fortfarande aktuella och kan stoffet inspirera till nya uttryck? Denna kväll fylls rummet iden gamla plastfabriken av unga versioner på några av Hyltén-Cavallius mest angelägna berättelser. Arbetet har pågått under hela våren, så ingen vet exakt ar det landar, men ett minnesvärt och överraskande äventyr utlovas.

Plats: Lokal 16 på Helsingborgsvägen 9

