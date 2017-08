Sedan Lagan innebandyklubb, med Johan Hård och Mårten Gustafsson i spetsen, drog igång Friskare Ljungbyloppet för två år sedan har det etablerats som en av Ljungbydagarnas höjdpunkter. Loppet har dragit mycket publik och lockat många att delta; i fjol anmälde sig 350 deltagare.

– Vi hoppas att det blir minst lika många i år, säger Johan Hård.

Friskare Ljungbyloppet har ersatt den klassiska karnevalen på Ljungbydagarnas program och gjort att Lagan Innebandyklubb har kunnat växa.

– Loppet är ett bra sidoprojekt som föreningen kan tjäna lite pengar på. Men det har även hjälpt oss att bredda verksamheten. Sedan vi drog igång loppet har vi gått från 147 till 410 medlemmar, säger Johan Hård.

Pengar till välgörenhet

Pengarna som tjänas kommer inte enbart att gå till Lagans Innebandyklubb. En del av den vinst som görs i samband med årets lopp kommer, precis som föregående år, att skänkas till Hjärt- och lungföreningen i Ljungby.

– De är funktionärer för det stora femkilometersloppet och spelar en stor roll i arrangemanget, säger Johan Hård.

Smålänningen livesänder

Den tredje upplagan av loppet börjar närma sig och precis som i fjol består tävlingen av olika klasser. För mer erfarna löpare finns elitklassen, med tidtagning, och för de deltagare som inte vill bli klockade finns motionsklassen. I de olika klasserna kommer damer, herrar och ungdomar från 13 år att tävla men också företag och föreningar. Utöver det kommer barn, upp till tolv år, att kunna delta i det så kallade Buslandetloppet.

Loppet i sin helhet kommer att följa samma runda som i fjol, med start vid Järnvägsparken. I år kommer Smålänningen att finnas på plats och livesända evenemanget.

Sista rycket

För arrangörerna återstår nu några dagar av hårt arbete inför fredagens startskott.

– Nu ska vi göra ett sista ryck marknadsföringsmässigt på sociala medier för att så många som möjligt ska anmäla sig. I nuläget har vi någonstans mellan 60-70 anmälda deltagare. Vi går in med full kraft och tror och hoppas att många fler anmälningar kommer in under veckan, avslutar Johan Hård.