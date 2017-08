Riksfinalen kommer att hållas i Koncerthuset i Linköping den 26 augusti.

Frontback är ett ganska ovanligt band i just det här sammanhanget.

– Vi är det enda rockbandet i tävlingen. Det är kul att rockmusiken uppmärksammas, säger Jonas Persson som är basist i Frontback.

Två av de fyra medlemmarna i Frontback, Axel Graneskog är Jonas Persson, är bosatta i Markaryd.

– Annars har vi vårt fäste i Växjö, säger Jonas Persson.

Frontback består också av Anlo Front och Kristoffer Stridh.

Ha fokus

Låten som Frontback vann länsfinalen med i Växjö heter "On and on". Och fram till riksfinalen i P4 Nästa, gäller det att repa.

– Vi kommer naturligtvis att ha fokus på den låten.

Frontback vann länsfinalen i hård konkurrens och är nu en av åtta finalister i riksfinalen. Förmodligen kommer konkurrensen i Linköping att vara minst lika hård som i länsfinalen.

"On and on" kommer från en platta som bandet släppte i januari, i år. Låten ses som "den mjukaste" på skivan

Senaste medlem

– Frontback har funnit till i sju till åtta år. Jag är den senaste medlemmen. Jag har varit med i tre år, säger Jonas Persson.

Det blir en del spelningar på olika platser i Sverige.

– Vi har varit förband till Status Quo, på Sweden Rock.

Dessutom har bandet spelat i Kroatien.