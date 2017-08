Hårdrocksbandet Frontback med Axel Graneskog och Jonas Persson från Markaryd tävlade i lördags i Riksfinalen av P4 nästa efter att ha vunnit länsfinalen.

Tekniska problem under konserten i Linköpings konserthus ställde till det för bandet, men det blev ändå en fjärde plats för låten On and on.

Fyra av 800

– Vi får ändå vara nöjda med placeringen. Vår låt kom fyra av 800 låtar. Det var en fantastisk upplevelse att få vara med om en så stor produktion, säger Jonas Persson.

En bättre livespelning hade kunnat ge en ännu mer framskjuten placering, då även lyssnarröster räknas in i placeringen.

Ny platta

Men Frontback går nu vidare mot nya mål.

– Även om det inte blev full pott i tävlingen knöt vi en del kontakter och vi får se vad det mynnar ut i. Vi skriver på material till en ny platta som ska komma nästa år, säger Jonas Persson.

Hösten är ganska bokad med spelningar runt om i Sverige.

– Vi fortsätter att jobba hårt. Skam den som ger sig.

Jonas Persson passar även på att ge en eloge till vinnaren av P4 nästa Stiko Per Larsson.

– Han var verkligen en välförtjänt vinnare.