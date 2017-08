En stor skara föräldrar hade tagit plats på läktaren under torsdagen, för att se på när deras barn åkte runt på isen. Träningspassen gav de unga talangerna utrymme att träna både skott, tacklas och hålla en hög fart på skridskorna. Ledarna manade på adepterna och det var inget daltande med juniorerna när de hade skottövningar. Barnen var glada att hockeyskolan äntligen hade dragit igång efter en lång väntan. Och även om de flesta gillade passet med hinderbana, var det inte det som var själva grejen.

– Jag tycker helt klart att isträningen är roligast. Man har väntat på det här hela sommaren, säger Mandus Rodin i P-04.

Juniorerna vet vad de är bra på ute på isen. De vet också vilka kvalitéer de behöver förbättra för att spela bland de stora stjärnorna.

– Som vänsterforward behöver jag förbättra mina skott. Att passa är jag redan bra på, så jag behöver inte bli lika bra på det, säger Mandus Rodin.

Förebilder sätter målen

Många av eleverna i hockeyskolan har hållit på med sporten i fler år, så de är vana vid att kunna hålla ett högt tempo både på och utanför isen. I hinderbanan manar ledarna på dem att komma runt så snabbt som möjligt och att försöka matcha sitt tidigare personbästa. Sådan träning är viktig för att kunna nå toppen, bland annat NHL.

– Mitt favoritlag är New York Rangers eftersom jag kommer från New York. Henke Lundqvist var min favorit tidigare, men just nu gillar jag Antti Raanta bättre, säger Axel Bengtsson, som även han spelar som målvakt.

Idolerna är många bland ungdomarna och de säger att de ska göra sitt bästa för att bli lika bra som toppspelarna i NHL.

– Jag vill bli mer explosiv, komma iväg snabbt med pucken. Sedan vill jag inte bara bli bra på att skjuta, utan även en skön tackling är najs, säger Lukas Persson.