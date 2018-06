Den numera klassiska fotbollscupen i Göteborg arrangeras i år 15 till 21 juli. I turneringen får många lag chansen att möta lag från andra länder. Varje år deltar runt 1 700 lag från 80 nationer och de spelar 4 500 matcher på 110 planer.

Från Smålänningens spridningsområde deltar fyra lag: Markaryds IF, Älmhults IF, Virestad IF/Grimslöv och Ljungby IF. Här är deras grupper.

I P12 möter Markaryd tyska Walddörfer SV 2, svenska IK Zenith och tunisiska Specifique FA Tunisia 1.

Älmhult ställer upp i P14-klassen och får där möta svårt motstånd. Allsvenska IFK Göteborg finns i gruppen liksom spanska S. Lanzarote och mexikanska Intercups MX .

Virestad IF/Grimslöv finns också med i P14 och laget får möta Bjärreds IF 2, franska ASF Le Perreux och Hayat AC från Marocko.

Ljungby IF ställer upp i P15. Gruppmotståndarna är svenska MSSK, Näsets SK, amerikanska Roanoke Star och tunisiska Specifique FA Tunisia.

Exakta matchtider är ännu inte spikade.