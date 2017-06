Det torde inte höra till vanligheterna att två gitarrister spelar på samma instrument. Göran och Johan Söllscher berättade att det inte är så konstigt, eftersom det inte finns så mycket skrivet just för denna kombination. Vidare kräver det en viss gymnastisk färdighet för att klara.

Det som framfördes var ett stycke av J Dowland "Lord Chamberlain's Galliard for two to play upon one lute", ett verk för två att spelas på en luta. Herrar Söllscher hade ersatt lutan med en vanlig gitarr. Det fungerade mycket bra.

Allt annat fungerade mycket bra också. Kvinnan bakom arrangemanget, Mary Chard Petersson, hälsade välkommen till sin 37:e och sista musikvecka och hoppades att hennes efterträdare som kyrkomusiker i Stenbrohult skulle fortsätta traditionen.

Premiärensemblen som kallar sig Trio Söllscher, har turnerat tillsammans i flera år. De inledde årets sommarturné i Stenbrohult. Herrarna spelar gitarr och Anna låter höra sig såväl med sin flöjt som sin sångröst. Hon hanterade båda med ackuratess.

I publiken, 322 personer, sågs mången sluta ögonen och låta den välljudande musiken skölja över sig.

Göran Söllscher, med rötter i Kronobergs län, började sin karriär med att vinna en internationell gitarrtävling i Paris 1978. Han räknas som en av världens främsta gitarrister.

Johan är bland annat utbildad på klassisk gitarr vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Anna har studerat flöjt privat. Båda har fått sin grundutbildning på Kulturskolan i Simrishamn.

Det mesta av det som bjöds, var barock. Men det blev också en del modernt, som exempelvis "She's Leaving Home" och "Penny Lane" av Beatlesmedlemmarna John Lennon och Paul McCartney.

Att de flesta musikstycken har en historia, fick publiken klart för sig. Ett exempel var "She Can Excuse", en tonsättning av J Dowland efter en text av Earlen av Essex. Johan Söllscher visste berätta att earlen var en av drottning Elizabeth I:s förmodade älskare och att texten var en kärleksförklaring till henne. Drottningen verkar inte ha uppskattat uppvaktningen. Hon lär halshugga earlen.

Musik av Georg Philipp Telemann, vän med både Händel och Bach stod också på programmet. Påpassligt nog, kan man säga, eftersom det på söndagen den 25 juni var 250 år sedan Telemann dog.