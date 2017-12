Internationellt arbete med syfte att stärka demokrati i andra länder är inget nytt för Carina Bengtsson. Hon är i dag ansvarig för det internationella arbetet inom Ljungby kommun, och har även arbetat inom regionen med internationella frågor. Hon var en del av utbytet mellan räddningstjänsten i Ljungby och räddningstjänst i Sydafrika, och är mentor för två kvinnliga politiker från Uganda respektive Zambia inom ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati).

Fakta: CIS Centerpartiets fredsråd bildades 1983 under ledning av Karin Söder, med fokus på nedrustningsfrågor och fredsarbete. 1988 ersattes fredsrådet av Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, som är Centerpartiets mottagare och utförare av arbetet med demokratistöd via partiknutna organisationer. I dag arbetar CIS för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter genom att stödja systerpartier. CIS arbetar i 14 länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern och insatserna omfattar rådgivning, utbildning och nätverkande.

– Jag tror att det internationella arbetet är jätteviktigt, särskilt i dagens läge när det är oroligt i världen. En av de saker vi kan göra för att hjälpa är att föra ut det demokratiska arbete vi gör i Sverige. Vi är ett av de länder i världen som är bäst på demokrati, berättar Carina Bengtsson.

Gör nytta

Hon är nu vice ordförande i CIS, Centerns internationella stiftelse, och har med det en del av ansvaret för det arbetet Centerpartiets organisation utför i 14 länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

– När vi hade utbytet mellan räddningstjänsterna var det en av brandcheferna från Sydafrika som berättade att efter besöket här var det första gången som han kunde bjuda in representanter från båda politiska sidor för att ha en diskussion. Och en av de anställda reste sig upp under besöket här och tackade sin chef för att just han blivit utvald att delta i utbytet. Då känner jag att vi gör nytta, berättar Carina Bengtsson.

Fokus på kvinnor

Centerns internationella stiftelse är en av Sveriges sju partianknutna organisationer som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter.

– Jag tror att detta är bästa sättet för att åstadkomma en förbättring i andra länder, att visa hur vi jobbar.

Inblick och förståelse

I vår väntar en resa till Kapstaden för Carina, då hon ska träffa de kvinnliga politikerna hon är mentor för, och det blir tredje resan till kontinenten i tjänsten.

Vad har det internationella arbetet tillfört till ditt arbete som politiker på lokal nivå?

– Dels har det gett mig större förståelse, när vi ofta tycker att vi gör det enda rätta i Sverige. Det har också gett mig en bild av att det är tufft ute i världen, och insikt i att de problem vi diskuterar är inte så stora. Där kanske de kämpar för att få rösträtt, och här finns de som inte ens orkar gå till vallokalen. Vi har det bra, även om vi måste arbeta för förbättring efter våra förutsättningar. Om vi ger de som arbetar i vår kommun chansen att delta i projekten får de inblick och förståelse. Och att arbeta internationellt kan vara ett sätt underlätta att rekrytera personal.