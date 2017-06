Natten till torsdagen var överlag lugn på mossen där det brunnit sedan i söndags, uppger räddningstjänsten. Det var ett antal uppflammande bränder i två områden som man lyckades släcka.

— Det ryker fortfarande på en del ställen där det är glödbränder, så där sätter vi resurser, säger Anders Björk, räddningsledare och räddningschef i Värnamo kommun.

Målet är att jobba sig inåt i området för att säkerställa att branden inte sprider sig. Nu har man ett bränt område på tio meter i områdets utkanter som är säkrat och glödfritt.

— Det är för att inte gnistor ska spridas till områden som inte har brunnit, om det börjar blåsa, säger Anders Björk.

Man bekämpar i nuläget branden med hackor, spadar och vatten.

— Branden går neråt i marken och under trädrötter, den är inte bara på yta. Så då måste vi hacka och gräva för att ta oss till glödhärdar som vi sedan kan bekämpa med vatten, säger Anders Björk.

Än finns en helikopter kvar i området för säkerhets skull, men så länge det inte är några öppna lågor som flammar upp står den kvar på marken. Flygförbudet över området gäller dock fortfarande för privata flygfarkoster och drönare.

Totalt jobbar 90 personer från räddningstjänst och försvar på plats under torsdagen; 40 brandmän och 50 försvarspersonal. Det är en minskning jämfört med tidigare i veckan då runt 200 varit involverade. Fortfarande hjälper även Frivilliga Automobilkåren, Länsstyrelsen och privata entreprenörer till på platsen.

Under torsdagen har det varit strålande sol och en del vind. Det finns en liten sannolikhet att brandrisken ökar under eftermiddagen, enligt Anders Björk. Men under nattetid går man ner på personal eftersom luftfuktigheten ökar.

— Vi planerar för att ha folk över helgen. Sedan kommer vi att gå in i en fas av efterbevakning som vi även har börjat planera för, säger Anders Björk.