Imorgon är sista dagen för att handla med 1-, 2-, 5,-kronors mynt och 100- och 500-sedlar i butikerna. Svensk handel har dock gått ut med en rekommendation att butiker inte ska ta emot fler än 25 mynt per kund. Mynten kan sättas in på banken fram till 31 augusti 2017 och sedlarna fram till och med 30 juni 2018. Riksbanken tar en avgift på 100 kronor för att lösa in gamla sedlar och många banker tar en avgift för att lösa in mynt.

Här kan du se var närmaste plats för myntinsättning finns.