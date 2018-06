Markaryds IF blev klara för fjärde omgången av Hyundai cup när laget vann mot Älmhults IF efter ett sent mål. Nu väntar ett nytt division 3-lag som motståndare, nämligen Gnosjö IF.

Matchen spelas lämpligt nog på Skärsjövallen den 4 augusti.

– Vi hade redan bokat in en träningsmatch med dem det datumet, så vi tänkte att då kör vi en tävlingsmatch i stället, säger Markaryds assisterande tränare Peter Stridh.

Gnosjö ligger på tredje plats i division 3 sydvästra Götaland medan Markaryd leder division 4 västra Småland.