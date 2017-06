Det är Älmhults GK som arrangerar Skandia Tour First, en tävling för juniorer med deltävlingar över hela Sverige. 31 st killar och tjejer från hela Småland deltog under helgen. Tävlingen spelas med slagspel utan handikapp. Skandia Tour spelas i tre olika nivåer, First, Future och Elite. Genom en bra placering på en deltävling kan man kvalificera sig för en högre nivå nästa omgång.

Från klubben deltog Erik Lindholm.