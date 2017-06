Gräsklipparen, vars värde uppskattas till cirka 70 000 kronor, låstes på torsdagskvällen in i ett förråd. Men någon gång under natten till fredag ska någon ha brutit sig någon in i förrådet och stulit den. Enligt polisen finns inga vittnen till brottet och någon misstänkt finns inte i dagsläget.