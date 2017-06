Guddarp fixade en poäng mot Torpa IF Fotboll Torpa IF ledde med 2-0 efter första halvlek hemma mot Guddarp i division 5 Småland sydvästra. I andra halvlek jobbade sig Guddarp in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2-2. Målgörare för Torpa IF var Axel Palm och Johan Palm, medan målen för Guddarp gjordes av Daniel Nilsson och Hannes Keynemo. Det här betyder att Torpa IF är kvar på nionde plats, och Guddarp stannar på sjätte plats, i tabellen.