Det var i lördags som en 2,5 meter lång blåhaj skrämde slag på badande turister på Mallorca, vilket Expressen rapporterat om.

Zdravko Sculac från Forsheda, som var på semester på den spanska ön, såg hajen vid stranden från en terrass en bit ovanifrån.

— Vi satt på en strandbar och såg att hajen simma mot stranden. Den var tre, fyra meter från strandkanten och simmande längst med stranden, berättar han och fortsätter:

— Det var en dam som var långt ute i vattnet, som fick panik, men en livräddare hoppade i och hjälpte henne.

Bilderna Zdravko Sulac tagit visar hur nära människorna hajen kom.

— Alla började springa upp ur vattnet och skrika. Sedan kom poliser och helikopter.

Han berättar också att många människor samlades på strandkanten för att beskåda hajen.

Badade ni något mer efter händelsen?

— Ja, vi badade både innan och efter.

Ingen person ska ha blivit attackerad eller kommit till skada och hajen fångades in på stranden Can Pastilla och avlivades under söndagen då den visade sig vara skadad, rapporterar Expressen.