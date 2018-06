– Jättehäftigt att man utomlands följer vad vi på Hall Media gör, säger George Grönwald, redaktionell utvecklingschef på Hall Media.

Bakom priserna stod INMA, International News Media Association, och under festliga former hölls en prestigefylld gala i USA:s huvudstad Washington under måndagskvällen lokal tid.

– Vi var nominerat i kategorin ’best new paid content’, bästa prenumerationstjänst, genom samarbetet i Sveriges Lokalnyheter. I kategorin mötte vi bolag från bland annat USA, Brasilien och Indien, säger George Grönwald från Washington.

– Sverige, och Skandinavien, är faktiskt väldigt långt framme i medieutvecklingen. Bland annat tog Mittmedia, som ger ut tidningar som Vestmanlands Läns Tidning och Nerikes Allehanda, hem flera priser på INMA, avslutar George Grönwald.