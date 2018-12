Resebyrån Airtours har med hjälp av undersökningsinstitutet Sifo gjort enkäten om det mest populära resesällskapet inför de många utlandsresor som svenskarna brukar göra kring jul.

Vinnare blev komikern och skådespelaren Mia Skäringer. Hon är just nu aktuell med den turnerande föreställningen "Avig Maria – No more fucks to give" och tidigare i höstas gjorde hon serien "Kroppshets" på SVT. För många är hon även känd för sin roll i tv-serien "Solsidan".

– Många av kändisarna som svenskarna vill åka med är i ropet just nu, och jag förstår att många känner att de har mycket att prata med dessa människor om. Det är ju ofta på resor man lär känna någon på riktigt, säger Stefan Catzopoulos, informationschef på Airtours till Aftonbladet.



Foto: TT

I undersökningen skiljer sig dock valen åt en del bland män och kvinnor. Bland kvinnor är Skäringer det populärast valet följt av programledaren Tilde de Paula Eby och skådespelaren Suzanne Reuter.



Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bland männen är det populäraste valet Hollywood-skådespelaren Alicia Vikander följt av förre fotbollsspelaren Glenn Hysén och därefter kommer Mia Skäringer (som alltså blev totaletta) på tredje plats.

Fakta: Populäraste resesällskapen Kändisarna som flest svenskar vill resa bort med: 1. Mia Skäringer, komiker och skådesp.. Fakta: Populäraste resesällskapen Kändisarna som flest svenskar vill resa bort med: 1. Mia Skäringer, komiker och skådespelare 2. Alicia Vikander, skådespelare 3. Tilde de Paula Eby, programledare 4. Suzanne Reuter, skådespelare 5. Glenn Hysén, tidigare fotbollsspelare och Kalle Moraeus, artist Kvinnornas val: 1. Mia Skäringer 2. Tilde de Paula Eby 3. Suzanne Reuter 4. Sara Danius, tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademien 5. Kalle Moraeus Männen val: 1. Alicia Vikander 2. Glenn Hysén 3. Mia Skäringer 4. Cristina Stenbeck, näringslivstopp 5. Tilde de Paula Eby Källa: Aftonbladet och Airtours