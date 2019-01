Gula huset är väl använd samlingslokal i Markaryds kommun, när det gäller föreningsverksamhet och andra aktiviteter. Det har tidigare inte funnits hjärtstartare i byggnaden men sedan flera år finns det i andra samlingslokaler i kommunen.

Då är Gula huset en av de sista samlingslokalerna i Markaryd som utrustas med hjärtstartare?

– Det finns på många andra ställen, ja. Vi har inte pratat om det så jättelänge. Bättre sent än aldrig naturligtvis, säger Tore Persson som är ordförande i Kulturföreningen Gamla Skolan.

Kulturföreningen äger en populär byggnad, som en gång varit en skola.

– Vi märker ju att här är ju folk nästan varje dag under veckan. Dessutom har vi märkt att vi hyr vi ut under helgerna vid betydligt fler tillfällen under året än vad vi gjort tidigare. Bara det, att det rör sig mycket folk, är också ett incitament för att det här ska man nog ha i samlingslokaler. Så att man gör det man kan.

Har hakat på

Tore Persson säger att det är pensionärsorganisationer och andra organisationer som gått i bräschen för att det ska finnas hjärtstartare i samlingslokaler.

– Från första början. Sedan är det många som har hakat på. Industrier... Företagen har ju också blivit klara över att det här måste man ha.

Händer det något så händer det snabbt, kan det konstateras.

Lennart Karlsson, ordförande i SPF i Markaryd, berättar att det var fem år sedan som en hjärtstartare inhandlades till Germundsgården i Markaryd av SPF.

– Och det var en av de första, säger han.

Föreningarna Kulturföreningen Gamla Skolan, DHR, och SPF Seniorerna har denna gång, med hjälp av Markaryds Sparbank, skaffat den hjärtstartare som hänger i Gula huset.

– Vi har ju köpt in och betalat den. Sedan har ni lovat att ni ska se till att batterierna fungerar, säger Ola Andersson, vd på Markaryds Sparbank, och vänder sig till Tore Persson, Lennart Karlsson, och Eva Teljebrant (DHR).

Inträffade olycka

I snitt finns det minst 75 personer i veckan i Gula huset. Då har man inte räknat med de som hyr lokalen på helgerna för olika evenemang.

– Och då kan de vara allt från 20 till 50, säger Tore Persson.

Lennart Karlsson berättar att det som fick de tre föreningarna att besluta sig för att skaffa en hjärtstartare till Gula huset, var en olycka som inträffade för en tid sedan. Denna betraktades visserligen inte som farlig eller allvarlig, men den kunde mycket väl ha varit det.

– Det var då vi började prata om det, säger Lennart Karlsson.

Ola Andersson förklarar att utifrån Markaryds Sparbanks synvinkel, så handlar det också om att "ge tillbaks till bygden".

– Det är det som gör att banken kan bidra med detta, att bygdens folk är kunder i banken. Överskottet, en del av det, går tillbaks, säger Ola Andersson.

Han anser att det är viktigt att man förstår denna koppling.